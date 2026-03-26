Silver promete un cambio urgente en el draft para frenar el tanking en la NBA

Se abordará el tanking. La regla de los 65 partidos podría mantenerse.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, insistió el miércoles en que la liga cambiará su proceso del draft y abordará su problema de tanking antes del inicio de la próxima temporada. Y señaló la política de participación de jugadores de la liga —citando el efecto que ha tenido sobre la gestión de cargas— como prueba de cómo la liga puede aplicar correcciones eficaces.

La junta de gobernadores de la NBA debatió el tanking —el asunto de equipos que intentan no ganar para mejorar sus probabilidades de obtener la mejor selección posible del draft— en su reunión de dos días que concluyó el miércoles. No se realizaron votaciones ni se señaló a ningún equipo en particular, afirmó Silver.

“Lo vamos a arreglar. Punto”, dijo Silver.

Silver indicó que la liga ha estado trabajando durante meses en los problemas más recientes relacionados con el tanking, y recordó que la NBA ha abordado el asunto innumerables veces a lo largo de los años, incluso con varios cambios en el proceso del draft y de la lotería.

“Diría que parecía unánime en la sala que necesitábamos hacer un cambio, y necesitamos hacer un cambio para la próxima temporada. Exactamente cuál es ese cambio, seguimos trabajando en ello. ... Creo que también hay un acuerdo unánime en que debemos hacer este cambio antes del draft y de la agencia libre este año, para que todos los equipos entiendan las reglas del juego de cara al próximo año”, declaró Silver en una conferencia de prensa, al cerrar la sesión de dos días con los propietarios.

El siguiente paso, explicó Silver, probablemente será una reunión especial de la junta en mayo para concretar algo. Los gerentes generales de la liga han debatido el tema en múltiples ocasiones, y numerosos equipos han ofrecido algún tipo de sugerencia sobre cómo corregir el problema.

Utah fue multado con 500.000 dólares por sentar a algunos de sus mejores jugadores en los minutos finales de partidos a principios de esta temporada, incluido uno que el Jazz en realidad ganó. Tres equipos —Sacramento, Indiana y Washington— han tenido rachas de 16 derrotas en lo que va de la temporada, y otros equipos como Brooklyn no han sido tímidos al decir que están mirando más al futuro que al presente.

“Diré que me gusta mucho dónde está la liga en este momento. Lamento tener que hablar de tanking porque le resta a la increíble competencia que estamos viendo de aproximadamente 20 equipos en la liga ahora mismo, de cara a unos playoffs totalmente abiertos, con tantos equipos distintos. Es un baloncesto realmente emocionante. ... Por supuesto, lo contrario de eso es cuando existe la sensación de que ambos equipos no están ahí afuera dejándose la vida para ganar un partido. Como dije, tenemos que arreglar ese problema”, comentó Silver.

En otros asuntos abordados el miércoles:

La regla de los 65 partidos

Silver respondió a la declaración del Sindicato Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA, por sus siglas en inglés) del martes, en la que pidió cambios a la regla de los 65 partidos para los principales premios individuales.

El NBPA, mediante la negociación colectiva, aceptó esa regla como parte del acuerdo vigente entre la liga y sus jugadores. Señaló el caso de la estrella de Detroit Cade Cunningham, quien casi con seguridad sería seleccionado para el All-NBA esta temporada, pero podría no cumplir el requisito debido al umbral de 65 partidos.

“Siempre supimos que cuando trazas una línea, alguien va a quedar del otro lado de esa línea y puede parecer injusto en ese caso particular. Veamos qué pasa al final de este año. Por cierto, Cade Cunningham, es un jugador increíble. Lamento que esté lesionado y no puedo esperar a verlo de vuelta en la cancha.

“Pero dicho eso, también tenemos que recordar que, en la medida en que un jugador ya no sea elegible, algún otro jugador entonces será All-NBA y ocupará ese lugar. No estoy listo para pararme aquí diciendo que no creo que esté funcionando. Creo que sí está funcionando”, señaló Silver.

El NBPA considera que la regla debería centrarse en prevenir una “gestión de cargas excesiva”, y que deberían tomarse precauciones para que los jugadores no se queden sin el reconocimiento que merecen o no se vean obligados a jugar lesionados solo para cumplir con un estándar de partidos disputados.

Acuerdo de la WNBA

Silver dijo que los gobernadores de la NBA —muchos de los cuales también tienen una participación significativa en la WNBA— debatieron el nuevo convenio colectivo entre esa liga y sus jugadoras.

Silver señaló: “La gente estaba extremadamente contenta con el hecho de que la situación de negociación colectiva se resolviera a tiempo para salvar el campamento de entrenamiento, la agencia libre y la temporada”.

Se le preguntó a Silver si creía que la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, mantendría ese cargo después de la temporada 2026.

Silver respondió: “Aún no hemos tenido esas conversaciones con la junta de la WNBA. Obviamente diría que Cathy ha hecho un trabajo fantástico desde que llegó a la WNBA. ... Diría que los resultados hablan por sí solos. Estoy muy contento, y sé que la propiedad está muy contenta con cómo están las cosas”.

Venta de los Blazers

El acuerdo del propietario de los Hurricanes de Carolina de la NHL, Tom Dundon, para comprar los Trail Blazers de Portland al patrimonio de Paul Allen podría finalizarse en los próximos días. Dundon estuvo en la reunión de la junta el martes, presumiblemente uno de los pasos finales del proceso antes de que los gobernadores den su aprobación.

“Es alguien que va por todo. Tiene una gran reputación por, en cierto modo, liderar un cambio de rumbo en la NHL. Sin duda tiene una enorme pasión y espíritu. Quiere tener éxito. Quiere tener éxito tanto como empresario en Portland, como con el equipo en la cancha”, dijo Silver.

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