Kon Knueppel anota 26 y Hornets cortan racha de 7 triunfos de Knicks

Kon Knueppel anotó 26 puntos y encestó seis triples para convertirse en el jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar 250 en una temporada, y los Hornets de Charlotte cortaron la racha de siete victorias consecutivas de los Knicks de Nueva York, al vencerlos el jueves por 114-103.

Knueppel, de 20 años, estuvo cerca de lograr su primer triple-doble en la NBA, al terminar con 10 rebotes y ocho asistencias.

LaMelo Ball sumó 22 puntos y Brandon Miller aportó 21 tantos y ocho rebotes a la causa de los Hornets, que han ganado cinco duelos seguidos. Miles Bridges y Coby White contribuyeron cada uno con 17 puntos.

Jalen Brunson registró 26 unidades y 13 asistencias por los Knicks, que habrían asegurado un boleto a los playoffs con una victoria. OG Anunoby añadió 17 puntos en un partido que presentó un ambiente de alta intensidad, parecido al de la postemporada.

Charlotte (39-34) alcanzó a Miami en el octavo lugar de la Conferencia Este, aunque el Heat tiene a favor el criterio de desempate por los enfrentamientos directos.

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