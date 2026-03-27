Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Kon Knueppel anota 26 y Hornets cortan racha de 7 triunfos de Knicks

KNICKS-HORNETS
KNICKS-HORNETS (AP)

Kon Knueppel anotó 26 puntos y encestó seis triples para convertirse en el jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar 250 en una temporada, y los Hornets de Charlotte cortaron la racha de siete victorias consecutivas de los Knicks de Nueva York, al vencerlos el jueves por 114-103.

Knueppel, de 20 años, estuvo cerca de lograr su primer triple-doble en la NBA, al terminar con 10 rebotes y ocho asistencias.

LaMelo Ball sumó 22 puntos y Brandon Miller aportó 21 tantos y ocho rebotes a la causa de los Hornets, que han ganado cinco duelos seguidos. Miles Bridges y Coby White contribuyeron cada uno con 17 puntos.

Jalen Brunson registró 26 unidades y 13 asistencias por los Knicks, que habrían asegurado un boleto a los playoffs con una victoria. OG Anunoby añadió 17 puntos en un partido que presentó un ambiente de alta intensidad, parecido al de la postemporada.

Charlotte (39-34) alcanzó a Miami en el octavo lugar de la Conferencia Este, aunque el Heat tiene a favor el criterio de desempate por los enfrentamientos directos.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in