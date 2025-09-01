Álvarez, segundo abridor de los Nats en 15 años en ganar debut en MLB en victoria 2-0 ante Marlins

Andrew Alvarez permitió un hit en cinco entradas para convertirse en el segundo abridor de Washington en 15 años en ganar en su debut en las Grandes Ligas, en la victoria del lunes 2-0 de los Nacionales ante los Marlins de Miami para detener una racha de ocho derrotas.

Alvarez, un zurdo de 26 años seleccionado en la 12ma ronda del draft amateur de 2021, permitió su único hit cuando el cubano Víctor Mesa Jr. conectó un sencillo al jardín izquierdo con un out en la quinta entrada. Ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas, siendo 44 de 81 lanzamientos para strike.

Alvarez (1-0) promedió 91,8 mph con 22 rectas y también lanzó 27 sliders, 21 curvas, seis sinkers y cinco cambios.

Alvarez se unió a Mitchell Parker en 2024 como los únicos abridores de los Nacionales en ganar sus debuts en las Grandes Ligas desde Stephen Strasburg en 2010.

Alvarez y el receptor CJ Stubbs fueron los primeros compañeros de cátcher y pitcher en debutar en las Grandes Ligas desde Quinn Preister y Endy Rodríguez de Pittsburgh el 17 de julio de 2023. Se convirtieron en los primeros para los Nacionales desde Shairon Martis y Luke Montz el cuatro de septiembre de 2008, según el Elias Sports Bureau.

Cuatro relevistas completaron un juego de dos hits, con José A. Ferrer sorteando una base por bolas en la novena entrada para su quinto salvamento en siete oportunidades. Los relevistas de Washington han lanzado 13 entradas sin permitir carreras en tres juegos.

Por los Marlins, los dominicanos Ángel Ramírez de 4-0, Otto López de 3-0, Heriberto Hernández de 4-1. El cubano Victor Mesa Jr. de 2-1. El venezolano Javier Sanoja de 3-0.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro de 2-0 con una empujada.

