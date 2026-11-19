Los 49ers de San Francisco tiene historia en México con su primer juego en 2022, y con el linebacker Fred Warner, que tiene raíces en suelo azteca.

El abuelo materno del jugador nació en México, pero murió cuando la madre de Warner, Laura, era joven. Aunque nunca conoció a su abuelo, Warner ha hablado en el pasado sobre su conexión con la cultura mexicana, incluida la experiencia de hablar español en su hogar durante la infancia.

San Francisco enfrenta a los Vikings de Minnesota en la Ciudad de México el domingo por la noche, y Warner está entusiasmado por regresar.

“Es superespecial”, comentó después de la práctica el miércoles. “Recuerdo esa primera vez; no sabía exactamente qué esperar, pero creo que fue la primera vez que salí del país y jugué un partido de esa magnitud”.

Warner asistió a un partido del Mundial en el Estadio Azteca el verano pasado y encontró el ambiente electrizante.

“Eso fue de élite”, manifestó Warner, quien lidera al equipo en tacleadas con 88. “El soccer, o fútbol como le llaman, el Mundial, representar a tu país, eso es algo totalmente distinto. La NFL obviamente también es de élite, pero esa fue una experiencia única en la vida”.

San Francisco venció a Arizona 38-10 en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 2022, y el equipo está siguiendo el mismo plan para prepararse para el partido del domingo por la noche. Tras vencer a Dallas el domingo pasado, los 49ers volaron a Colorado para poder entrenar en la Academia de la Fuerza Aérea, donde la altitud de 7.258 pies es casi igual a la de la Ciudad de México, con la esperanza de obtener una ventaja para el último partido internacional de la NFL en 2026.

Esperan que algunas cosas sean diferentes a las de hace cuatro años.

“Por lo general, nuestro último autobús con jugadores llega tres horas antes del partido, y de alguna manera se perdieron en el camino al estadio”, explicó el entrenador Kyle Shanahan. “No llegaron hasta una hora y 15 minutos antes del partido, y llevaba como a 12 titulares. Así que fue algo estresante, pero no nos afectó.

“Después del partido nos tomó unas 10 horas salir de ahí, simplemente porque tuvimos que esperar en aduanas a que los Cardinals pasaran primero, así que regresamos el martes siguiente por la mañana como a las 9 de la mañana, porque jugamos un lunes por la noche. El estadio fue increíble. El ambiente es grandioso. Fue un lugar muy genial para jugar fútbol americano”.

Evans podría volver pronto a entrenar y otras novedades sobre lesiones

El receptor abierto Mike Evans no entrenó el miércoles, pero Shanahan señaló que no ha sido descartado para el domingo por la noche. Evans, quien se ha perdido los últimos tres partidos por tendinitis en el tendón de Aquiles, es tercero del equipo en recepciones (39) y yardas por recepción (420), pese a haber jugado apenas seis de nueve partidos.

“Con suerte podrá hacerlo (el jueves)”, indicó Shanahan. “Todavía no lo sé, pero por ahora lo estamos tomando día a día”.

Evans hizo algo de trabajo con dos entrenadores en el calentamiento previo a la práctica, trotando suavemente mientras atrapaba pases cerca de la banda en una tarde ventosa.

Evans, en su primera temporada con San Francisco, ha tenido impacto cuando ha estado disponible, en especial con sus siete recepciones para 113 yardas y un touchdown en una victoria de la Semana 5 en Seattle, pese a jugar con una lesión en las costillas.

Le preguntaron a Shanahan si la presencia de Evans en Colorado significa que hay esperanza de que pueda jugar el domingo por la noche.

“No he pensado en eso”, respondió. “Tal vez, pero sí tiene una posibilidad. Pero, si no la tuviera, probablemente igual lo habríamos traído”.

El linebacker Dre Greenlaw (cuello) tampoco entrenó, pero Shanahan dijo que es probable que entrene el jueves. Los cornerbacks Renardo Green (espalda) y Upton Stout (hombro), los safeties Ji’Ayir Brown (tobillo) y Siran Neal (pie), y el ala defensiva Khalid Kareem (tobillo) estuvieron limitados.

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