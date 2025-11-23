Aaron Rodgers se perderá el juego de Steelers ante Bears por una fractura en la muñeca izquierda

El quarterback de los Steelers de Pittsburgh, Aaron Rodgers, fue descartado para el juego del domingo en Chicago debido a una fractura en la muñeca izquierda.

Rodgers había sido catalogado como dudoso y en la práctica del viernes llevaba un soporte en su muñeca lesionada cuando entrenó de manera limitada.

Mason Rudolph reemplazará a Rodgers mientras los Steelers buscan apenas solo su segunda victoria en Chicago. Vencieron a los Bears 37-34 en tiempo extra en el Soldier Field el cinco de noviembre de 1995.

“(Rodgers) luchó con todas sus fuerzas toda la semana, pero esa es la jugada prudente para nosotros como colectivo”, explicó el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, a CBS en una entrevista previa al juego. “Así que, no jugará esta semana. Dejaremos que Mason comience, y obviamente ha absorbido la mayoría de las repeticiones esta semana”.

Rodgers, quien cumple 42 años el dos de diciembre, se lesionó en el segundo cuarto de la victoria 34-12 sobre Cincinnati el fin de semana pasado. Los Steelers recibirán a Buffalo el próximo domingo antes de visitar Baltimore el siete de diciembre para un enfrentamiento clave de la AFC Norte.

Rodgers ha dominado a Chicago a lo largo de su carrera, desde su larga trayectoria en Green Bay. El cuatro veces MVP tiene marca de 25-5 contra los Bears, contando los playoffs.

Rodgers, el mariscal de campo más capturado en la historia de la NFL, ha sido altamente duradero durante su carrera de 21 años. Se perdió tiempo en 2013 y 2017 por una fractura de clavícula mientras jugaba para Green Bay, y estuvo fuera la mayor parte de la temporada 2023 con los Jets de Nuva York debido a un desgarro del tendón de Aquiles.

Ha completado el 66,4% de sus pases para 1.969 yardas y 19 touchdowns en su primera temporada con Pittsburgh. También ha lanzado siete intercepciones.

