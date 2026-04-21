Ramírez sacude un jonrón y Meyer domina para que Miami frene a San Luis 5-3

El dominicano Agustín Ramírez conectó un cuadrangular y Max Meyer lanzó con eficacia hasta bien entrada la sexta entrada para guiar a los Marlins de Miami a una victoria por 5-3 sobre San Luis la noche del lunes, con lo que cortaron la racha de cinco triunfos seguidos de los Cardenales.

Meyer, quien ha lidiado con lesiones desde que fue seleccionado tercero en general en el draft amateur de 2020, salió después de cinco entradas y un tercio y 91 lanzamientos. Permitió dos carreras con tres imparables y dos bases por bolas; ponchó a ocho.

Calvin Faucher (2-2) consiguió los dos últimos outs de la sexta. Permitió que anotara la carrera del empate con un lanzamiento descontrolado, pero se acreditó la victoria después de que Miami recuperó la ventaja en la parte baja.

Pete Fairbanks permitió un triple abriendo la entrada a Masyn Winn y un elevado de sacrificio del mexicano Ramón Urías en la novena antes de cerrar para su cuarto salvamento en cinco oportunidades.

Meyer golpeó con lanzamientos a JJ Wetherholt y al panameño Iván Herrera para comenzar el juego, pero luego retiró a 10 bateadores consecutivos.

Michael McGreevy (1-2) no permitió que nadie se embasara hasta que Kyle Stowers recibió base por bolas con un out en la parte baja de la cuarta. Stowers anotó con el doble con regla de terreno de Xavier Edwards para empatar 1-1.

Stowers conectó un sencillo en la sexta entrada antes de anotar la carrera de la ventaja desde primera base con un doble del dominicano Otto López. Edwards recibió base por bolas, pero fue eliminado en el plato con un sencillo de Liam Hicks que impulsó a Lopez para poner la pizarra 4-2.

López, quien tiene hit en nueve juegos consecutivos, recibió base por bolas de Ryan Fernandez en la octava antes de anotar con el sencillo de Hicks para una ventaja de 5-2.

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