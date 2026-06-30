Aficionados mexicanos presionan a Holanda, en derrota ante Marruecos en el Mundial

Los jugadores neerlandeses y su técnico habían descartado la víspera cualquier posible rencilla de los aficionados mexicanos por un pasaje mundialista doloroso vivido por el Tri en Brasil.

Desde el primer tiempo del partido del lunes, quedó claro que en la mente de los seguidores de México hay una frase grabada cuando se trata de Países Bajos.

“No era penal”.

La frase fue coreada por el público mexicano en Monterrey desde el primer tiempo. Y se siguió presentando esporádicamente a lo largo del partido que Holanda perdió por penales ante Marruecos en los dieciseisavos de final

“Creo que vas a ver mucho anaranjado mañana, hemos tenido una gran bienvenida en México, la información que tengo es diferente a la suya”, confió el zaguero Virgil Van Dijk el domingo. “Estoy al tanto de la historia, pero espero una gan bienvenida, un gran ambiente, aunque quizás estoy equivocado”.

Aunque efectivamente abundaron las camisetas anaranjadas fue notable la presencia de los hinchas marroquíes en dos zonas del graderío.

Y a ellos se unió una buena parte de los mexicanos que acudieron al último partido de este programa mundialista en esta industriosa urbe norteña.

Exactamente doce años después de que un polémico penal sancionado a favor de Países Bajos les rompió el corazón a millones de aficionados de México, la Oranje visitó este país. El 29 de junio de 2014, México enfrentó a Holanda en un duelo de octavos de final disputado en Fortaleza, Brasil.

En aquel duelo, Giovani dos Santos adelantó al equipo mexicano con un zurdazo desde fuera del área. A los 88, cuando México acariciaba la posibilidad de salvar su escollo infranqueable de los octavos de final, Wesley Sneijder logró el empate.

Y luego viino la jugada fatídica.

Prácticamente cumplido el tiempo de reposición, Arjen Robben controló un balón dentro del área mexicana. Rafael Márquez plantó un pie firme sobre el césped.

Sin que al parecer mediara contacto por parte del otrora defensa central del Barcelona, el exastro del Bayern Múnich se desplomó hacia delante. El silbante portugués Pedro Proenca pitó la pena máxima y Klaas-Jan Huntelaar convirtió desde los 11 pasos.

La polémica se desató. La aerolínea holandesa KLM publicó un ”¡Adiós amigos!” en tono de burla. En Twitter, el actor mexicano Gael García Bernal aseguró que jamás volvería a volar con esa empresa.

México fue eliminado invariablemente en octavos de final desde el Mundial de 1994 hasta el de 2018. En 2022, le fue peor, al no pasar de la fase de grupos. Este martes, enfrenta a Ecuador en dieciseisavos.

Durante el encuentro del lunes, los hinchas nacionales alentaron a Marruecos, abuchearon a Holanda e incluso profirieron el coro homofóbico que le ha generado a México numerosas multas de la FIFA, en un momento en que el arquero holandés Bart Verbruggen realizaba un despeje de meta.

En la tanda de penales, la presión sobre los neerlandeses arreció. Y estalló una ovación cuando Ismael Saibari convirtió el penal decisivo.

El técnico holandés Ronald Koeman no hizo referencia al rechazo del público. En cambio, su colega agradeció el apoyo y recordó que su país será coanfitrión del prózimo Mundial, junto con España y Portugal —habrá partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay.

“En este momento el pueblo marroquí devolverá lo que los aficionados mexicanos han hecho hoy, nos han hecho sentir como en casa”, prometió.

Y es que en el fútbol hay recuerdos difíciles de borrar.

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