La esposa de Carlos Beltrán siguió de cerca el seguimiento de votos al Salón de la Fama

La esposa de Carlos Beltrán estuvo pendiente del rastreador de votos para el Salón de la Fama de Ryan Thibodaux con la intensidad de un inversor siguiendo los mercados.

"Mi esposa se despertaba cada mañana y decía: 'Vamos', y yo le preguntaba: '¿Qué pasó?'", dijo el jueves durante su primera visita al Salón de la Fama desde su elección. "Ella decía: 'Conseguimos cinco votos', y luego decía: 'Oh Dios mío, ¿qué está pasando? Perdimos cinco puntos'".

En su cuarta aparición en la boleta, Beltrán recibió 358 de 425 votos para un 84,2% de la Asociación de Escritores de Béisbol de América en la votación anunciada el martes. Eso fue 39 por encima de los 319 necesarios para superar el umbral del 75%.

Andruw Jones, en la novena de 10 posibles apariciones, fue elegido en 333 boletas para un 78,4%.

Beltrán se quedó a 19 votos el año pasado. Jessica lo mantuvo informado de la proyección de este año.

"Me informaba cada mañana sobre dónde estaba, y si iba a ser un buen día o un mal día", dijo el sexto pelotero nacido en Puerto Rico en el Salón de la Fama.

Apenas dos jardineros centrales habían sido elegidos por la BBWAA en los últimos 45 años: Ken Griffey Jr. y Kirby Puckett.

"Nunca soñé con ser un miembro del Salón de la Fama", dijo Jones. "Es como un peso que se quita de mis hombros. Toda mi familia me hablaba de ello. Todos mis fanáticos, todos mis amigos, decían 'oh, ¿cuándo vas a recibir esa llamada?', y yo solo decía 'estoy viviendo como si probablemente nunca fuera a suceder'".

Beltrán fue el único jugador de los Astros de Houston mencionado por nombre en un informe de las Grandes Ligas sobre el uso ilícito de electrónicos por parte del equipo para robar señales durante la carrera del equipo hacia el campeonato de la Serie Mundial de 2017, su última temporada.

"Honestamente, sé que eso es parte de mi historia", dijo Beltrán. "No hay duda de que como equipo, todos juntos nos pusimos en esa posición. Mirando hacia atrás, entendiendo lo que hicimos y dónde estábamos y cómo pudimos hacerlo como equipo, hay muchas veces que te quedas pensando en ese momento, y hay muchas veces que piensas: Llevamos esto a un nivel diferente, es decir, encontrando formas de vencer al equipo contrario".

"Como grupo y como organización, también sentimos que poder encontrar una manera de aprovechar al equipo contrario es algo que cada equipo hará lo que sea necesario para ganar en el béisbol", agregó. "Cuando escuchas el nombre Carlos Beltrán, eso es algo que estará asociado a mi nombre, y al mismo tiempo, eso realmente no define a la persona que soy".

Beltrán ha ayudado a desarrollar el béisbol en su natal Puerto Rico, donde tiene una academia que ofrece oportunidades de desarrollo y educativas.

"La perfección no es parte de la vida de nadie", dijo Beltrán.

Cuando Beltrán debutó en las mayores con los Reales de Kansas City en 1998, solo intentaba desarrollar un enfoque consistente para mantenerse en la élite del béisbol.

"Tuve la suerte de llegar aquí con una organización como los Reales de Kansas City junto a George Brett, quien era muy apasionado por compartir información, ayudar a los jugadores jóvenes a desarrollarse, así que después de ese año, tuve un año tan bueno como novato, ahora estaba pensando que tenía que repetir esto de nuevo", dijo Beltrán.

Jones recibió solo un 7,3% en su primera aparición en la boleta en 2018 y no alcanzó la mitad del total hasta recibir un 58,1% en 2023. Aumentó a un 61,6% y un 66,2%, quedándose a 35 votos el año pasado.

Tenía una tradición anual el día en que se anunciaban los totales de votos, yendo a un bar de sushi y bebiendo sake sin importar su total. Cambió su rutina en 2025.

"Me quedé en casa y cuando no recibí la llamada, pensé, 'Hombre, podría haber estado tomando buen sake ahora mismo'", bromeó Jones.

Beltrán, entre solo cinco jugadores con al menos 400 jonrones y 300 bases robadas, llegó a la galería de placas del museo 45 minutos antes de la conferencia de prensa. Recorrió la sala para conocer a sus nuevos compañeros, diciendo que la experiencia fue abrumadora. Mostró a su familia los nombres que obtuvieron el mayor honor del béisbol y sus logros.

"Animaré a los fanáticos del béisbol que vengan Cooperstown y entender la historia del béisbol", dijo Beltrán. "La historia del béisbol no se trata de un solo jugador. Se trata de múltiples jugadores, diferentes nacionalidades, diferentes orígenes, entendiendo dónde comenzó el juego y dónde está hoy".

