La disputa entre Senegal y Marruecos por el título de la Copa Africana va más allá del deporte

Marruecos obtuvo el título de la Copa Africana de Naciones después de que los jueces del ente rector del futbol africano revocaran la victoria de Senegal dos meses después de la caótica final que dejó atónitos a los aficionados en todo el mundo.

Mientras los marroquíes salieron a las calles para celebrar el éxito tardío de su equipo, la decisión de la Confederación Africana de Fútbol fue recibida con incredulidad en Senegal, donde aficionados y autoridades calificaron la decisión de “injusta”.

El gobierno de Senegal afirmó que recurrirá a “todas las vías legales apropiadas” para revocar la decisión y pidió una investigación internacional sobre “sospechas de corrupción” dentro del organismo rector del fútbol africano.

La junta de apelaciones de la CAF dictaminó el martes que Senegal perdió la final por incomparecencia al abandonar la cancha sin la autorización del árbitro, y otorgó a Marruecos una victoria 3-0.

La mayoría del equipo de Senegal se retiró durante casi 10 minutos mientras aficionados senegaleses se enfrentaban con los encargados de seguridad detrás de una de las porterías, en protesta por un polémico penal señalado a favor de Marruecos después de que a Senegal le anularan un gol. Los jugadores regresaron, Marruecos falló el penal y Senegal ganó el partido al marcar en el tiempo extra.

Esto es lo que hay que saber sobre las controversias en torno a la decisión de revocar la victoria de Senegal:

La disputa fue más allá del fútbol

Marruecos y Senegal han compartido durante mucho tiempo lazos estrechos basados en la religión, el comercio y la cultura. La Tijaniyya, una orden sufí musulmana, tiene muchos seguidores en ambos países. Bancos y empresas marroquíes invierten fuertemente en los sectores financiero y agrícola de Senegal. Los intercambios culturales incluyen programas estudiantiles, migración y festivales conjuntos.

Pero las tensiones en torno a la final y la decisión del tribunal de apelaciones de la CAF de revocar la victoria de Senegal han puesto a prueba la relación entre ambos países.

Un tribunal marroquí impuso el mes pasado penas de prisión de hasta un año a 19 aficionados senegaleses que fueron detenidos en la final, acusados de vandalismo. El gobierno senegalés ha expresado solidaridad con sus aficionados.

Seydina Issa Laye Diop, presidente del grupo de aficionados de la selección nacional de Senegal llamado “12th Gaindé”, declaró el jueves a The Associated Press que los incidentes no deberían dañar la relación entre Senegal y Marruecos.

“Sin embargo, hay límites: si esto continúa, podría afectar en cierta medida el orgullo del pueblo senegalés”, manifestó Diop. “Si el objetivo es preservar la amistad, entonces hay que cultivarla. Pequeños gestos pueden tener un gran impacto. Son cosas que podemos dejar atrás, sobre todo porque, durante el juicio, ningún argumento sólido ha justificado la detención continuada de estos aficionados”.

La embajada de Marruecos en Dakar pidió el miércoles a los marroquíes en Senegal que “demuestren moderación, vigilancia y sentido de la responsabilidad”.

“Es importante recordar que, en cualquier circunstancia, no es más que un partido, cuyo resultado nunca debería justificar ninguna forma de escalada ni comentarios excesivos entre pueblos hermanos”, señaló la embajada.

Mohamed El Arabi, que trabaja en una tienda de comestibles en Casablanca, dijo que no celebró la decisión que otorgó a Marruecos el título.

“Hubiéramos preferido que se quedara con Senegal porque, de otro modo, no se siente correcto”, expresó El Arabi. “Aquí la gente ha empezado a odiar a los senegaleses. Ya no les brindan ayuda. Antes éramos como hermanos, sobre todo porque son musulmanes como nosotros, pero eso ya no es así”, añadió.

Acusaciones de favoritismo dentro de la CAF

La acusación del gobierno senegalés sobre “sospechas de corrupción” en la CAF se produjo tras el enojo por un supuesto favoritismo hacia Marruecos, que será coanfitrión del Mundial de 2030 y ha invertido mucho para convertirse en una superpotencia del fútbol.

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, defendió al organismo frente a las percepciones de favoritismo hacia Marruecos el miércoles.

“No se tratará a ningún país de África de una manera más preferencial, o más ventajosa, o más favorable que a cualquier otro país del continente africano”, sostuvo Motsepe en un video publicado en el sitio web de la CAF.

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