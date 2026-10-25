La defensa de Vikings frena a Daniel Jones y Colts en triunfo 16-10 para seguir invictos

Harrison Smith coronó otra actuación dominante de la defensa de Minnesota con la intercepción que aseguró el partido, y los Vikings superaron el domingo otro inicio lento para mantenerse invictos con una victoria de 16-10 sobre los tambaleantes Colts de Indianapolis.

El linebacker Blake Cashman encabezó el aluvión de presión sobre Daniel Jones durante toda la tarde con 12 tacleadas, dos capturas, cuatro pases defendidos y tres golpes al mariscal de campo para los Vikings (6-0), que volvieron a ganar pese a una producción mínima de Kyler Murray y la ofensiva.

Smith interceptó a Jones cerca de la mitad del campo con alrededor de un minuto por jugar para apagar el intento desesperado de remontada de los Colts (2-5) antes de que siquiera arrancara; fue la 40.ª intercepción de su carrera para el sólido safety, quien decidió justo antes de la temporada regular regresar para su 15.º año.

Jones completó 13 de 22 para 108 yardas y perdió 44 yardas en cuatro capturas, mientras el coordinador defensivo de los Vikings, Brian Flores, enviaba blitzes de manera constante al backfield.

Will Reichard convirtió tres goles de campo para los Vikings, incluido uno de 52 yardas con 1:39 por jugar, después de que Grover Stewart le bloqueó un intento de 59 yardas más temprano en el cuarto periodo

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