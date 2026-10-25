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Burrow lanza 4 pases de TD y Bengals arrollan 35-13 a Ravens que no cuentan con Jackson

BENGALS-RAVENS
BENGALS-RAVENS (AP)

Joe Burrow lanzó cuatro pases de touchdown en la segunda mitad, y los Bengals de Cincinnati se recuperaron de dos primeros cuartos deslucidos para vencer el domingo 35-13 a Baltimore, propinándole a los Ravens su segunda derrota divisional consecutiva con Lamar Jackson fuera de acción.

Baltimore (4-3) dominó la primera mitad, y ganaba por 13-0 después de conformarse con un par de goles de campo cortos. Luego, los Ravens desperdiciaron una ventaja de dos dígitos en la segunda mitad por segunda semana consecutiva y por décima vez desde la temporada 2022.

Los Bengals (4-2) se fueron en blanco en su segundo enfrentamiento con Baltimore la temporada pasada, y esta vez no anotaron en los dos primeros cuartos antes de avanzar 66 yardas en la primera serie ofensiva tras el descanso, culminada por el pase de TD de 6 yardas de Burrow a Mike Gesicki.

Baltimore, que tuvo el balón durante 22:20 en la primera mitad, se fue con tres y fuera en su primera posesión de la segunda. El pase de anotación de 13 yardas de Burrow a Tee Higgins puso a Cincinnati al frente para no soltar la ventaja.

Baltimore ha superado a sus rivales por 65 puntos en la primera mitad esta temporada, mientras que ha sido superado por 70 después del descanso.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

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