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Bucky Irving corre para 2 TD y los Bucs fuerzan 4 pérdidas en paliza 43-13 ante Panthers

Steve Reed
BUCCANEERS-PANTHERS
BUCCANEERS-PANTHERS (AP)

Bucky Irving corrió para 106 yardas y dos touchdowns, y Tampa Bay forzó cuatro pérdidas de balón, mientras los Buccaneers aplastaron el domingo por43-13 a los Panthers de Carolina, en el regreso de Baker Mayfield.

Mayfield, quien se perdió los tres partidos anteriores por una dislocación del pulgar derecho, intentó apenas 11 pases y lanzó para 64 yardas mientras usaba un guante protector en la mano derecha. Eso fue más que suficiente para mejorar a 7-1 contra los Panthers, incluido 6-1 desde que se unió a los Bucs (2-5).

Mayfield no necesitó hacer mucho porque el juego terrestre, la defensa y los equipos especiales de Tampa Bay dominaron. Los Bucs sumaron 258 yardas por tierra, y Sean Tucker añadió una carrera de touchdown de 46 yardas para poner a Tampa Bay arriba por 37.

Bryce Young, de Carolina, perdió el balón tres veces. Al-Quadin Muhammad le provocó un balón suelto a Young con una captura, y Calijah Kancey lo devolvió 32 yardas para touchdown.

A Young lo capturaron cinco veces y terminó 14 de 27 para 163 yardas, con dos intercepciones y un touchdown.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

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