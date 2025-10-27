Kirk Cousins lidera la ofensiva de los Falcons como titular en estrepitosa derrota

Los Falcons iban a necesitar un poco de ayuda extra del quarterback suplente Kirk Cousins contra los Dolphins de Miami con su receptor principal fuera de la alineación. No la obtuvieron.

Cousins, reemplazando al lesionado Michael Penix Jr., estuvo al mando de una terrible actuación ofensiva el domingo. Atlanta totalizó 213 yardas y cayó a un récord de 3-4 con una derrota de 34-10 ante los Dolphins. El único touchdown de los Falcons llegó cuando perdían 34-3 con poco más de cinco minutos restantes en un casi vacío Estadio Mercedes-Benz.

“No fue una sola cosa”, dijo Cousins, quien completó 21 de 31 pases para 173 yardas, 76 de las cuales llegaron en el último cuarto. “Simplemente sientes que hubo muchas fases diferentes que no fueron lo suficientemente buenas de manera consistente. Tienes que encadenar jugadas. Y sentí que no ligamos jugadas para poder armar una serie que nos llevara por el campo y conseguir puntos”.

Drake London, la principal opción de los Falcons en el juego aéreo, fue descartado a última hora de la semana debido a una lesión en la cadera. La decisión de sentar a Penix también se tomó a última hora de la semana; el entrenador de los Falcons, Raheem Morris, pensó que el quarterback estaría listo para el miércoles después de que practicara con una contusión ósea en la rodilla izquierda.

El equipo mantuvo la decisión hasta el domingo para darle a Penix la oportunidad de sanar, pero Morris dijo que Cousins tuvo bastantes repeticiones con el primer equipo durante la semana.

“Es difícil discutir el desempeño de alguien cuando sales y juegas de esa manera (como equipo)”, dijo Morris. “Fue malo en todos los aspectos, y comienza con nosotros, y es algo que tenemos que arreglar todos juntos, y tenemos que hacer esas cosas esta semana”.

Cousins llevó a los Falcons a un gol de campo en su segunda posesión que redujo la ventaja de los Dolphins a 7-3, una serie de 43 yardas que fue destacada por una recepción de 24 yardas de Kyle Pitts.

Las otras siete series antes del único touchdown de Atlanta resultaron en cuatro despejes, dos cuartas oportunidades fallidas y un balón suelto en la zona de anotación por Bijan Robinson.

Fue la primera titularidad de Cousins desde el pasado 16 de diciembre contra los Raiders. Penix, entonces novato, asumió el control de los Falcons en los últimos tres juegos de la temporada pasada.

“Ciertamente, el resultado final, nadie puede decir que fue genial”, dijo Cousins. “Pero me sentí cómodo en términos de sentir la presión y reconocer las coberturas y tomar decisiones rápidas. Manejar el juego se sintió cómodo”.

Penix todavía se considera día a día, lo que significa que Cousins comenzará la semana de preparación para el juego de los Falcons en Nueva Inglaterra sin saber si será el titular.

