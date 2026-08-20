La Copa de Alemania enfrenta interrupciones por protestas masivas de aficionados contra el VAR

La primera ronda de la Copa de Alemania afronta interrupciones este fin de semana, con varios grupos de aficionados que planean grandes protestas contra el uso de la tecnología de video durante los partidos.

La nueva temporada del fútbol alemán comienza el viernes, con equipos de la Bundesliga como Eintracht Frankfurt y Stuttgart enfrentándose a rivales de categorías inferiores, entre otros partidos, y con la primera ronda que continuará durante el fin de semana y el lunes.

No habrá asistencia de video para los árbitros en la primera ronda por razones técnicas y financieras, con 64 equipos involucrados, pero el VAR se introducirá a partir de la segunda ronda por primera vez esta temporada.

La agencia de noticias DPA publicó el jueves un comunicado que, según indicó, estaba circulando entre las aficiones de los equipos implicados, en el que declaraban su intención de protestar.

“Vemos el fútbol como debería ser en la primera ronda de la copa, que ahora se pone en marcha: sin VAR y, por lo tanto, auténtico, inmediato y lleno de emoción. Queremos volver a este estado de manera permanente y por eso pedimos la abolición del árbitro asistente de video (VAR) en el fútbol alemán”, señala el comunicado.

“Mientras el fútbol vive de la intensidad y el ritmo, el desarrollo del juego sufre de manera significativa por interrupciones prolongadas. También somos dolorosamente conscientes de que ha destruido los momentos más emocionales del partido. Incluso los aficionados que al principio estaban abiertos a la innovación y la veían de forma positiva ahora reconocen, después de nueve años, que el VAR ha alterado de manera fundamental el carácter del juego”, continua.

Los aficionados ya han interrumpido partidos antes en Alemania usando pelotas de tenis o pirotecnia. La final de la Copa de Alemania de la temporada pasada se disputó bajo una nube de humo por los fuegos artificiales de los aficionados.

Esta temporada en Alemania, se ampliarán las facultades del asistente de video del árbitro. Podrá intervenir si un jugador es expulsado con una segunda tarjeta amarilla que no esté justificada, y podrá corregir al árbitro si se amonesta o expulsa al jugador equivocado. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el Mundial, el VAR no intervendrá si se conceden saques de esquina de manera incorrecta.

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