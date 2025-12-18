Jaguars y Broncos protagonizan duelo entre dos de los equipos más encendidos de la liga

La defensa más agresiva de la NFL, un quarterback que luce su mejor versión en los momentos de mayor apremio y un estratega con experiencia de campeonato tienen a Denver montado en una racha de 11 victorias y a un solo triunfo de apoderarse de un título divisional que no consigue desde hace una década.

El último paso podría ser el más complicado. Trevor Lawrence y los encendidos Jaguars viajan el domingo a Denver con el objetivo extender a seis su racha de triunfos y clasificarse a playoffs por primera vez desde la temporada de 2022.

Nadie podrá decir que Jacksonville ha tenido un camino sencillo hasta la cima de la División Sur de la Conferencia Americana. De la mano del entrenador de primer año Liam Coen, los Jaguars ostentan triunfos ante equipos de la talla de Carolina, Houston, San Francisco, Chargers e Indianápolis, todos ellos en el panorama de playoffs.

Pero aún no han visto nada como los Broncos. Denver tiene 58 capturas de quarterback —la mayor cantidad después de 14 partidos desde 1990—, ha ganado 12 compromisos en fila como local, y tiene a un quarterback, Bo Nix, que acumula ya 22 victorias en sus primeras dos campañas, la segunda mayor cantidad en la historia.

Es un reto para cualquiera, pero Jacksonville luce preparado. En el triunfo sobre los Jets de la semana pasada, el quarterback Trevor Lawrence se convirtió en el primer jugador en la historia con al menos 300 yardas por aire, 50 por tierra, cinco envíos de touchdown por la vía aérea y uno más por la terrestre. Es sólo parte del dominio reciente de unos Jaguars que han superado a su oposición por un total de 171-72 en su seguidilla de cinco victorias.

“Definitivamente nunca me he sentido con más confianza”, declaró Lawrence al finalizar el partido. “Simplemente existe cierta sensación en nuestro vestuario y con nuestro equipo y la ofensiva. Ha sido divertido. Debemos seguir en ese camino y no ser complacientes”.

Denver no se los permitirá. Nix ha montado seis ofensivas para ganar el partido esta temporada, la defensiva es hermética en la zona roja (38,5% de touchdowns admitidos) y, en resumen, las únicas dos derrotas de la temporada han sido por un total de cuatro puntos.

Packers (9-4-1) en Chicago (10-4)

La vida cambia rápidamente en el mundo de la NFL. Nadie lo sabe mejor que Green Bay, que en un solo viaje a Denver salió con una derrota, se despidió del liderato divisional y perdió a su ancla defensiva Micah Parsons por el resto de la temporada.

No hay tiempo para lamentaciones. Un nuevo giro les permitiría a los Packers recuperar la cima del sector y de paso asestar un doloroso golpe a su más añejo y acérrimo rival. Pero necesitan superar rápidamente la pérdida de Parsons para viajar a Chicago y medirse a unos Bears que están lejos de ser el equipo que ha perdido 12 de sus últimos 13 enfrentamientos con Green Bay.

O tal vez no tanto.

Después de todo, hace menos dos semanas los Bears cayeron en su visita al Lambeay Field, su único revés en los últimos siete partidos. Si han de desprenderse del dominio de los Packers, Caleb Williams y compañía difícilmente tendrán una mejor oportunidad que en casa y ante un conjunto herido. Pero necesita presentarse la mejor versión de un equipo que tiene el mejor índice de intercambios de balón en toda la NFL (+20) y marca de 6-1 en encuentros definidos por seis puntos o menos.

La ausencia de Parsons es, evidentemente, significativa para la octava mejor defensiva de la liga, que perdió al responsable de 12,5 de sus 33 capturas de quarterback. Todo eso se suma a los problemas defensivos que ha tenido Green Bay fuera de casa, donde concede 25,5 puntos en promedio esta campaña por apenas 14,5 como local.

Patriots (11-3) en Baltimore (7-7)

En su derrota ante Buffalo la semana pasada, los Patriots dejaron escapar una ventaja de 21 puntos y una oportunidad de volver a la postemporada, que no disputan desde 2021. El domingo podrán intentarlo de nuevo. No será mucho más fácil.

A pesar de una marca de 7-7 y un solo triunfo ante un equipo con registro positivo, los Ravens mantienen vivas sus esperanzas de un tercer título divisional consecutivo gracias a una defensiva que concede apenas 12 puntos por encuentro en sus siete triunfos y ha compensando con creces la inconsistencia de su talentoso ataque.

Los Patriots son todo menos inconsistentes. A pesar de su primera derrota en los últimos 11 partidos, Nueva Inglaterra consiguió superar la barrera de los 23 puntos por 12da ocasión en la campaña, en combinación con la séptima mejor defensiva de toda la NFL.

Rumbo a playoffs

AFC

Denver ya está clasificado a playoffs, pero asegura el título del Oeste de la Conferencia Americana con un triunfo aunado a una derrota de los Chargers.

Nueva Inglaterra sella su pase a postemporada con una victoria.

Buffalo, Jacksonville y Chargers avanzan a playoffs con respectivos triunfos combinados con derrotas ya sean de Houston o Indianápolis.

NFC

Los Rams ya están clasificados.

Filadelfia se asegura el cetro de su división con un triunfo más.

Chicago y Green Bay pueden obtener un boleto a postemporada con una victoria en combinación con una derrota de Detroit.

San Francisco avanza a los playoffs con un triunfo.

Seattle clasifica a postemporada con una victoria.

Calendario

La antepenúltima semana de campaña regular inicia este jueves con la visita de los Rams (11-3) a Seattle (11-3). Los Ángeles tiene el segundo mejor ataque y la tercera mejor defensiva en toda la NFL. Los Seahawks permiten 17,8 puntos en promedio en siete partidos como locales esta campaña.

La jornada continúa el sábado con dos compromisos. Primero, los Eagles (9-5) viajan a Washington (4-10). Filadelfia admite apenas 14,3 puntos en promedio en sus últimos seis encuentros. Los Commanders tienen la segunda peor defensiva en yardas permitidas en toda la NFL. Más tarde, los Packers (9-4-1) visitan Chicago (10-4).

La acción continúa el domingo con los siguientes partidos: Buccaneers (7-7) en Carolina (7-7). Buffalo (10-4) en Cleveland (3-11); Chargers (10-4) en Dallas (6-7-1); Bengals (4-10) en Miami (6-8); Jets (3-11) en N. Orleans (4-10); Vikings (6-8) en NY Giants (2-12); Chiefs (6-8) en Tennessee (2-12); Falcons (5-9) en Arizona (3-11); Jaguars (10-4) en Denver (12-2); Steelers (8-6) en Detroit (8-6); Raiders (2-12) en Houston (9-5); y Patriots (11-3) en Baltimore (7-7).

La semana concluye el lunes, cuando los 49ers (10-4) viajen a Indianápolis (8-6). Los 49ers promedian 31 puntos por encuentro durante su racha de cuatro triunfos. Los Colts tienen cinco derrotas en sus últimos seis encuentros, y no han superado los 20 puntos en cada uno de esos reveses.

___

El periodista de Associated Press Mark Long, en Jacksonville, Florida, contribuyó con este despacho.