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El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

DEP-FUT CRISTIANO RONALDO-RETIRO-SELECCIÓN
DEP-FUT CRISTIANO RONALDO-RETIRO-SELECCIÓN (AP)

Cristiano Ronaldo anunció el jueves que no volverá a vestir la camiseta de Portugal, poniendo fin a una carrera que abarcó seis Copas del Mundo e incluyó un título europeo y el récord masculino de goles internacionales de todos los tiempos.

Es un triste final para una laureada carrera que comenzó hace más de dos décadas, antes de la Eurocopa de 2004, y terminó con su salida de la selección nacional tras distanciarse del entrenador, Jorge Jesus.

"Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional”, dijo Ronaldo, de 41 años, en un largo mensaje en video en redes sociales.

"Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo”, agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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