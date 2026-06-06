La aventura mundialista de Bosnia inicia en una zona de EEUU que sería su segunda casa

Lejos de su patria europea, la selección de Bosnia y Herzegovina cuenta con fervientes aficionados en el centro-norte de Estados Unidos, mientras se prepara para su segundo Mundial.

Se calcula que entre 60.000 y 70.000 bosnios viven en San Luis, y muchos llegaron a principios de la década de 1990 durante la guerra de Bosnia y la desintegración de Yugoslavia.

Bosnia enfrenta a Panamá este sábado en un amistoso internacional en el Energizer Park de San Luis y disputa partidos de la fase de grupos del Mundial en Toronto (contra Canadá), Los Ángeles (ante Suiza) y Seattle (frente a Qatar).

“Deberíamos ser capaces de crear un ambiente como el de un partido en casa”, propuso Elvir Kafedžić, nacido en Bosnia y residente de San Luis, quien es entrenador asistente del equipo de la MLS de la ciudad.

Tenía apenas 9 años y medio en 1992, cuando huyó de la guerra en Bosnia con su madre y sus hermanos.

Kafedžić, cuya historia refleja la de muchos que reconstruyeron su vida en San Luis tras deambular por Europa, añadió: “Por desgracia, recuerdo mucho de aquello”.

“Más o menos fuimos dando tumbos por distintos países como Montenegro, la República Checa, Suecia y terminamos en Alemania”.

El periplo concluyó cuando Alemania dejó de conceder protección temporal a los bosnios a finales de la década de 1990.

“En Bosnia no teníamos adónde volver. Y ya teníamos algunos familiares que vivían en San Luis. Así que en 1999 nos mudamos con mi mamá y dos hermanos mayores”.

Bosnia eliminó a Italia

Bosnia se clasificó al Mundial hace dos meses al derrotar a Italia, cuatro veces campeona del mundo, por 4-1 en penales tras empatar 1-1. El penal decisivo lo convirtió Esmir Bajraktarević, un bosnio-estadounidense de Appleton, Wisconsin.

“Ese día se podían ver autos con banderas bosnias por las calles", relató Kafedžić sobre la escena en San Luis: "Todos los restaurantes, todas las cafeterías estaban abarrotados, de pared a pared, con desconocidos que se abrazaban. Para mí, esto va más allá del fútbol. Esto muestra quiénes somos, el orgullo, de dónde venimos y lo profundamente conectados que estamos con nuestras raíces”.

La selección de Bosnia en el Mundial está liderada por el capitán Edin Džeko, de 40 años, y el extremo Kerim Alajbegović, de 18. Džeko ha marcado al menos 50 goles en la Liga Premier inglesa, la Serie A de Italia y la Bundesliga alemana.

La otra participación de Bosnia en un Mundial fue en Brasil 2014, donde quedó eliminada por poco en la fase de grupos. El primer gol de Bosnia en un Mundial fue obra de Vedad Ibišević en una derrota por 2-1 ante Argentina.

Ibišević jugó fútbol en la secundaria en San Luis, brilló en la universidad de la ciudad y luego tuvo una exitosa carrera profesional, principalmente en la Bundesliga.

“Pequeña Bosnia” en San Luis

San Luis surgió como destino para los refugiados bosnios porque ofrecía empleos, precios de vivienda razonables y ya contaba con una pequeña comunidad establecida.

“Todos llegamos buscando una vida mejor porque en casa nos lo quitaron todo", explicó Kafedžić. "No se puede expresar con palabras lo agradecidos que estamos”.

Una franja del lado sur de la ciudad se conoce como “Pequeña Bosnia”, marcada por hileras de ordenadas casas de ladrillo rojo, bares, cafés y panaderías, y una réplica de una fuente de madera que imita a otra de la capital, Sarajevo, conocida como el Sebilj.

“Representa a Sarajevo en el corazón”, explicó Jasmina Silić, que trabaja al otro lado de la calle del monumento en el Skala Bar, en Gravois Avenue, el eje de la comunidad.

Recordatorio de la guerra

Skala se encuentra a pocas puertas de la “Asociación de Sobrevivientes del Genocidio de Srebrenica”, un recordatorio constante de la guerra y de la limpieza étnica cometida por fuerzas serbobosnias.

Más de 8.000 musulmanes bosnios murieron en Srebrenica, en un acto que fue declarado genocidio por las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y otros organismos. Se estima que 104.000 personas murieron por la guerra, 2 millones fueron desplazadas y el 83% de las muertes de civiles fueron de musulmanes bosnios.

Huella bosnia

La influencia de Bosnia está por todo San Luis, un área metropolitana de casi 3 millones de habitantes a orillas del río Mississippi.

El alimento más vendido en el estadio de la MLS de San Luis es comida bosnia de un restaurante llamado “Balkan Treat Box”. La Universidad de San Luis alberga el Centro de Estudios Bosnios, y varios libros documentan la diáspora, entre ellos “Bosnian St. Louis: Between Two Worlds”, de Patrick McCarthy y Akif Cogo.

El relato habla de tragedia, resiliencia y los vínculos de la comunidad con Europa.

“Una mujer en San Luis todavía lleva las llaves de su casa en Bosnia”, refiere. “Otro hombre describe sus sentimientos hacia Bosnia como un divorcio que no quería de una mujer a la que todavía ama”.

Bosnia era una nación multiétnica y multirreligiosa antes de la guerra. Era predominantemente musulmana, pero con un gran número de católicos romanos croatas y cristianos ortodoxos serbios.

Esa mezcla une al equipo del Mundial, un símbolo de orgullo y reconciliación.

“Mucha gente de aquí va a Bosnia todos los años para ver a sus familias", comentó Silić en el Skala Bar. "El equipo representa la unidad porque están las tres religiones y todos son uno, como solía ser cuando todavía era Yugoslavia”.

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