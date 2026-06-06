Cerveceros anotan 8 carreras al final y sorprenden a Rockies 9-7 en 10 entradas

Jake Bauers conectó un doble de dos carreras en una décima entrada que deparó cuatro anotaciones de los Cerveceros de Milwaukee, quienes resistieron apenas para imponerse el viernes 9-7 sobre los Rockies de Colorado.

El batazo de Bauers llegó después de que un sencillo de dos carreras del emergente Andrew Vaughn coronó una novena entrada de cuatro anotaciones.

Milwaukee anotó ocho carreras en las dos últimas entradas tras quedarse sin hits desde la segunda hasta la octava. Los Cerveceros ganaron por primera vez esta temporada cuando iban perdiendo después de ocho innings.

Trevor Megill (1-2) desperdició la oportunidad de salvamento, pero se llevó la victoria por los Cerveceros. Aaron Ashby permitió dos carreras —una limpia— en un sencillo con las bases llenas de Sterlin Thompson en la décima.

Luego, provocó que Brett Sullivan bateara para una doble matanza y ponchó a Jake McCarthy para terminar el juego.

El dominicano Juan Mejia (1-5) consiguió apenas un out y permitió cuatro carreras —tres limpias— para cargar con la derrota.

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