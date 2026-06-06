Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Freddie Freeman pone fin al juego con jonrón y Dodgers superan 1-0 a Angelinos

ANGELINOS-DODGERS
ANGELINOS-DODGERS (AP)

Freddie Freeman disparó un jonrón al abrir la parte baja de la novena entrada, y los Dodgers de Los Ángeles superaron el miércoles a los Angelinos de la misma ciudad, en el primer juego de la Serie del Freeway.

Freeman prendió un lanzamiento del exrelevista de los Dodgers Kirby Yates (0-2) con cuenta de 3-2, y mandó la esférica por encima de la barda del jardín central.

Fue recibido por sus compañeros en el plato. Los aficionados corearon: “¡Freddie! ¡Freddie!”

Los Dodgers venían de quedar sembrados en el terreno por un jonrón en Arizona la noche del jueves. Freeman terminó el viernes con dos hits y una base por bolas.

Blake Treinen (3-1) se llevó la victoria como relevista con una novena entrada en blanco.

Relacionados

Los Dodgers superaron a los Angels 31-3 al ganar los primeros tres enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada. El primer juego de la serie, el viernes en el Dodger Stadium fue muy cerrado —cada equipo conectó tres hits.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in