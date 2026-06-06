Freddie Freeman pone fin al juego con jonrón y Dodgers superan 1-0 a Angelinos

Freddie Freeman disparó un jonrón al abrir la parte baja de la novena entrada, y los Dodgers de Los Ángeles superaron el miércoles a los Angelinos de la misma ciudad, en el primer juego de la Serie del Freeway.

Freeman prendió un lanzamiento del exrelevista de los Dodgers Kirby Yates (0-2) con cuenta de 3-2, y mandó la esférica por encima de la barda del jardín central.

Fue recibido por sus compañeros en el plato. Los aficionados corearon: “¡Freddie! ¡Freddie!”

Los Dodgers venían de quedar sembrados en el terreno por un jonrón en Arizona la noche del jueves. Freeman terminó el viernes con dos hits y una base por bolas.

Blake Treinen (3-1) se llevó la victoria como relevista con una novena entrada en blanco.

Los Dodgers superaron a los Angels 31-3 al ganar los primeros tres enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada. El primer juego de la serie, el viernes en el Dodger Stadium fue muy cerrado —cada equipo conectó tres hits.

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