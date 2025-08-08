La adolescente canadiense Mboko logra su 1er título de la WTA tras vencer a Osaka en Montreal

La adolescente canadiense Victoria Mboko completó una carrera de ensueño y se apoderó del título de Montreal el jueves, cuando se sobrepuso a un comienzo lento para vencer a la estrella japonesa Naomi Osaka por 2-6, 6-4, 6-1.

Mboko, de 18 años, y ubicada en el 85to escalón del ranking, ganó su primer título de la Gira de la WTA y se unió a Faye Urban en 1969 y Bianca Andreescu en 2019 como las únicas canadienses en ganar el evento en casa en la era abierta.

Nacida en Charlotte, Carolina del Norte, de padres congoleños, Mboko creció en Toronto. Sorprendió a la primera cabeza de serie Coco Gauff al vencerla por 6-1, 6-4 el sábado para llegar a los cuartos de final.

Osaka, campeona de cuatro torneos del Grand Slam y quien alcanzó el número uno del mundo, tuvo su mejor actuación en un torneo WTA 1000 desde que también llegó a la final de Miami en 2022.

Se alejó durante 15 meses hacia el final de esa temporada y tuvo a su hija Shai en julio de 2023. No ha ganado un título desde el Abierto de Australia de 2021.

