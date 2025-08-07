Stay up to date with notifications from The Independent

Khachanov supera al favorito Zverev y avanza a la final de Toronto

AP Noticias
Miércoles, 06 de agosto de 2025 23:02 EDT
TORONTO
TORONTO (AP)

El ruso Karen Khachanov superó el miércoles 6-3, 4-6, 7-6 al alemán Alexander Zverev, máximo favorito en el Abierto de Toronto, para instalarse en la final.

Khachanov, de 29 años, 11mo preclasificado y ganador de siete títulos en la Gira de la ATP, se enfrentará al triunfador de la segunda semifinal entre los estadounidenses Taylor Fritz (2do) y Ben Shelton (4to).

Zverev, campeón en 2017 y con 24 títulos en la Gira, está clasificado como el tercero del mundo. Terminó como el primer preclasificado debido a que el número uno Jannik Sinner —el ganador de 2023— y el número dos Carlos Alcaraz no participaron en este torneo de pista dura.

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

