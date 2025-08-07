Khachanov supera al favorito Zverev y avanza a la final de Toronto

El ruso Karen Khachanov superó el miércoles 6-3, 4-6, 7-6 al alemán Alexander Zverev, máximo favorito en el Abierto de Toronto, para instalarse en la final.

Khachanov, de 29 años, 11mo preclasificado y ganador de siete títulos en la Gira de la ATP, se enfrentará al triunfador de la segunda semifinal entre los estadounidenses Taylor Fritz (2do) y Ben Shelton (4to).

Zverev, campeón en 2017 y con 24 títulos en la Gira, está clasificado como el tercero del mundo. Terminó como el primer preclasificado debido a que el número uno Jannik Sinner —el ganador de 2023— y el número dos Carlos Alcaraz no participaron en este torneo de pista dura.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.