Venus Williams pierde en 2 sets ante Bouzas Maneiro en el Abierto de Cincinnati

Venus Williams, quien regresó al tenis el mes pasado después de estar fuera del deporte por más de un año, cayó el jueves ante la española Jessica Bouzas Maneiro por 6-4, 6-4 en la primera ronda del Abierto de Cincinnati.

Lo próximo para Williams, ganadora de siete títulos individuales de Grand Slam, es el Abierto de Estados Unidos, donde recibió una invitación especial junto a Reilly Opelka para jugar dobles mixtos a partir del 19 de agosto.

Williams ha ganado 14 títulos de dobles de Grand Slam con su hermana Serena y otros dos en dobles mixtos.

Bouzas Maneiro, quien ocupa el 51er puesto del ranking y no había nacido cuando Williams ganó sus primeros cuatro títulos de Grand Slam, avanzó a su primer partido de cuartos de final de un WTA 1000 la semana pasada en Montreal.

Con el apoyo del público, Williams presionó a la española de 22 años, pero tuvo dificultades con su saque.

La estadounidense, quien hace un año se sometió a una cirugía uterina, se convirtió en la mujer de mayor edad en ganar un partido de la WTA en más de dos décadas el mes pasado, cuando derrotó a Peyton Stearns en el DC Open. Fue su primer torneo en 16 meses y su primera victoria desde el Abierto de Cincinnati de 2023.

Williams estaba haciendo su undécima aparición en el Abierto de Cincinnati, donde llegó a las semifinales en 2012 y a los cuartos de final en 2019. Ha pasado 11 semanas como primera del ranking. _____

