Barcelona: Dani Olmo Olmo se perdería un mes por una luxación de hombro

El centrocampista del Barcelona Dani Olmo sufrió una luxación en el hombro izquierdo y probablemente no volverá a jugar este año.

El Barcelona informó el miércoles que eel club y el jugador decidieron seguir un tratamiento conservador que debería mantener a Olmo alejado de las canchas durante aproximadamente un mes.

Olmo se lesionó cuando anotó el segundo gol en la victoria 3-1 del Barcelona sobre el Atlético de Madrid en La Liga española el martes. Cayó mal sobre la clavícula después de rematar de zurda a los 65 minutos en el Camp Nou.

El volante ofensivo mostró un dolor visible y no pudo celebrar el gol. Fue sustituido de inmediato y tuvo que ser asistido para salir del campo.

Olmo ha participado en 17 partidos esta temporada, 13 en La Liga española y cuatro en la Liga de Campeones. Ha anotado cuatro goles y ha dado dos asistencias. Tres de esos goles fueron en sus últimos dos partidos de liga.

