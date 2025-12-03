Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Barcelona: Dani Olmo Olmo se perdería un mes por una luxación de hombro

AP Noticias
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 11:06 EST
DANI OLMO
DANI OLMO (AP)

El centrocampista del Barcelona Dani Olmo sufrió una luxación en el hombro izquierdo y probablemente no volverá a jugar este año.

El Barcelona informó el miércoles que eel club y el jugador decidieron seguir un tratamiento conservador que debería mantener a Olmo alejado de las canchas durante aproximadamente un mes.

Olmo se lesionó cuando anotó el segundo gol en la victoria 3-1 del Barcelona sobre el Atlético de Madrid en La Liga española el martes. Cayó mal sobre la clavícula después de rematar de zurda a los 65 minutos en el Camp Nou.

El volante ofensivo mostró un dolor visible y no pudo celebrar el gol. Fue sustituido de inmediato y tuvo que ser asistido para salir del campo.

Olmo ha participado en 17 partidos esta temporada, 13 en La Liga española y cuatro en la Liga de Campeones. Ha anotado cuatro goles y ha dado dos asistencias. Tres de esos goles fueron en sus últimos dos partidos de liga.

Relacionados

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in