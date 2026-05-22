Kyle Busch presentaba falta de aire y tosía sangre antes de morir, revela llamada al 911

El piloto de NASCAR Kyle Busch experimentó falta de aire, sintió que se estaba sobrecalentando y estaba tosiendo sangre el día anterior a su muerte, según una llamada al 911 obtenida el viernes por The Associated Press.

Busch murió el jueves a los 41 años. No se ha informado la causa de la muerte, aunque su familia había señalado antes que había sido hospitalizado con una “enfermedad grave” tres días antes de que fuera a competir en la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway.

Busch estaba realizando pruebas en el simulador de carreras de Chevrolet en Concord el miércoles cuando dejó de responder y fue trasladado a un hospital en Charlotte, contaron a The Associated Press varias personas familiarizadas con la situación, bajo condición de anonimato porque el equipo o la familia de Busch no han divulgado detalles.

“Tengo a una persona con falta de aire, muy acalorada, cree que se va a desmayar y está expulsando un poco de sangre, tosiendo algo de sangre”, dijo durante la llamada de emergencia realizada a última hora de esa tarde desde el centro de entrenamiento de General Motors, una persona no identificada con calma al operador.

Busch estaba tendido en el suelo del baño dentro del complejo y, según el audio proporcionado por la Oficina del Sheriff del condado de Cabarrus, el hombre indicó al operador que estaba despierto.

Luego, el hombre dio indicaciones sobre a dónde debían dirigirse los servicios de emergencia y pidió que apagaran cualquier sirena al llegar.

El director de operaciones de NASCAR, Steve O’Donnell, tiene previsto hablar en una conferencia de prensa más tarde el viernes en el Charlotte Motor Speedway.

La noticia del fallecimiento de Busch causó conmoción en toda la comunidad de NASCAR e incluso el vicepresidente JD Vance se pronunció en las redes sociales,

“Tuve la oportunidad de conocer a Kyle, uno de los mejores pilotos de NASCAR, durante la campaña en 2024. Usha y yo rezamos por él y su familia. Concédele, Señor, el descanso eterno”, señaló.

Mientras tanto, cielos grises y sombríos cubrían la pista en un día inusualmente fresco en Concord, lo que parecía un escenario adecuado para la foto en memoria de Busch en la pantalla de video.

Christopher Bell se encuentra entre los pilotos que planean correr en la carrera de la serie de camionetas Trucks de NASCAR el viernes por la noche, una competencia en la que Busch estaba programado para participar.

Busch ganó la carrera de Trucks de la semana pasada en Dover —la última victoria de su carrera—, lo que le dio 134 triunfos en las tres series nacionales de NASCAR, la mayor cantidad para cualquier piloto.

Terminado en el puesto 17 en la Carrera de Estrellas (All-Star) el domingo.

“Va a ser muy extraño estar allí afuera sin Kyle en la pista”, dijo Bell. “Pasará mucho tiempo antes de que las cosas vuelvan a sentirse normales”.

Bell calificó la muerte de Busch como un “sentimiento desgarrador”.

Dijo que habló con Busch antes de la última carrera de la serie Trucks y comentó que parecía “normal, completamente normal”.

“Supongo que es un recordatorio muy crudo de lo frágil que puede ser la vida”, señaló Bell.

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