Kwan, Hoskins y Bazzana impulsan victoria 3-1 de Guardianes ante Filis

Rhys Hoskins conectó un doble impulsor en la sexta entrada y Travis Bazzana pegó un jonrón en la octava para guiar la victoria el domingo 3-1 de los Guardianes de Cleveland ante los Filis de Filadelfia.

Hoskins tiene un historial de batazos importantes cuando regresa a Filadelfia para enfrentar a su antiguo equipo. Eso continuó el domingo. Después de que Chase DeLauter negociara una base por bolas con dos outs en la sexta, Hoskins conectó un doble por la línea de tercera base, DeLauter anotó y Cleveland tomó una ventaja de dos carreras.

En nueve juegos que Hoskins ha disputado en Filadelfia como rival —dos veces con Milwaukee en las últimas dos temporadas y este año con Cleveland— suma cinco extrabases: tres jonrones y dos dobles.

Steven Kwan abrió el marcador para los Guardianes con un sencillo impulsor en la quinta, y Bazzana conectó un cuadrangular solitario en la octava, su tercero de la temporada, mientras Cleveland ganó por octava vez en nueve juegos.

Parker Messick (6-1) se acreditó la victoria. Lanzó 5 2/3 entradas en blanco, permitió cinco hits y ponchó a seis. Cade Smith trabajó una novena perfecta para lograr su 18.º salvamento, el mayor total de las Grandes Ligas.

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