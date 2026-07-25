Kraft dice que Patriots ofrecieron a Christian Gonzalez el mayor contrato en su historia

Los Patriots de Nueva Inglaterra le están mostrando al esquinero Christian Gonzalez cuánto lo valoran.

El propietario del equipo, Robert Kraft, confirmó el sábado que le ofrecieron el contrato más alto en la historia de los Patriots al estelar esquinero.

“Nos encanta Christian Gonzalez. Nos encanta como jugador, como persona. Por eso le hemos hecho una oferta que lo convierte en el jugador mejor pagado que haya jugado esa posición en la NFL”, afirmó Kraft antes de la primera práctica del campamento de entrenamiento del equipo. “Casualmente, es el contrato más alto en la historia de la franquicia de los Patriots”.

Kraft no dio detalles sobre la oferta. Pero el contrato de cuatro años del esquinero de los Rams de Los Ángeles, Trent McDuffie, actualmente encabeza a los esquineros de la NFL con un valor promedio anual de aproximadamente 31 millones de dólares.

Los Patriots activaron en abril la opción de quinto año de Gonzalez, lo que significa que ganará poco más de 18 millones de dólares en el último año de su contrato de novato en 2027. Pero llegó a la temporada baja buscando seguridad a largo plazo más allá de esa fecha.

Al parecer, pronto la tendrá con esta oferta de extensión.

Por su parte, Gonzalez se ha mostrado confiado en que se llegaría a un acuerdo con el club, mientras se mantenía presente alrededor del equipo.

Tras ausentarse de los entrenamientos voluntarios de la temporada baja el mes pasado, Gonzalez estuvo presente en el minicampamento obligatorio de tres días de Nueva Inglaterra. Volvió al campo el sábado para el primer entrenamiento.

Gonzalez es, por mucho, el jugador más importante de la secundaria del equipo, y obtuvo su primera selección al Pro Bowl la temporada pasada después de registrar 69 tacleadas, 10 pases desviados y una tacleada para pérdida en 2025.

El también esquinero Marcus Jones comentó el viernes que, aunque no había hablado con Gonzalez sobre los detalles de la situación, estaba seguro de que Gonzalez quiere permanecer en Nueva Inglaterra.

“A Gonzo le encanta estar aquí. Lo sé con certeza”, aseguró Jones.

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