Sasaki lanza 7 entradas y Tucker pega jonrón de 2 carreras en triunfo de Dodgers, 4-2 sobre Mets

Roki Sasaki lanzó siete brillantes entradas, Kyle Tucker conectó un jonrón de dos carreras y los Dodgers de Los Ángeles se impusieron el viernes 4-2 a los Mets de Nueva York.

Freddie Freeman pegó tres hits y Shohei Ohtani puso al frente a Los Ángeles por 2-1 con un elevado de sacrificio ante Brooks Raley (4-5) en la séptima.

Tucker la sacó ante el relevista zurdo A.J. Minter con dos outs en la octava, inaugurada por Freeman con un sencillo y un robo.

El cubano Luis Robert Jr. y el venezolano Francisco Alvarez conectaron jonrones por Nueva York en el primer juego de una estadía de10 en casa. Los Mets, últimos en la tabla (43-61), cayeron a su peor marca de la temporada con 18 juegos por debajo de .500 mientras se preparan para desmantelar el plantel de cara a la fecha límite de canjes, el 3 de agosto.

El toletero dominicano de Nueva York Juan Soto fue retirado para dar paso a un bateador emergente en la sexta debido a molestias en la pantorrilla izquierda.

Tras una buena actuación en el Yankee Stadium hace una semana, Sasaki (4-5) permitió una carrera y tres hits, ponchó a nueve y dio dos bases por bolas para lograr su primera victoria en nueve aperturas desde el 23 de mayo en Milwaukee. Álvarez se voló la barda ante Evan Phillips en la octava antes de que Tanner Scott trabajara una novena perfecta para su 16º salvamento.

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