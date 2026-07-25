Pogacar cerca de ganar su quinto título del Tour de Francia y Carapaz gana la penúltima etapa

Tadej Pogacar está a un paso de igualar el récord de cinco títulos del Tour de Francia tras terminar sin sobresaltos el sábado la penúltima etapa de la competencia.

La estrella eslovena afronta la llegada de exhibición del domingo en París con una ventaja de 6 minutos y medio sobre el belga Remco Evenepoel.

Salvo un contratiempo, Pogacar se unirá al belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos hombres que han ganado cinco Tours.

Richard Carapaz ganó la La 20.ª etapa, su segunda victoria en la carrera de este año y la tercera en total. El ecuatoriano superó a Sepp Kuss cerca del final, cuando el estadounidense estuvo a punto de irse al suelo. Evenepoel también rebasó a Kuss con un acelerón cerca de la meta para quedarse con el segundo puesto.

Pogacar optó por no lanzar uno de sus ataques, como hizo al imponerse con estilo en la 19.ª etapa del viernes.

La etapa 20 fue una enorme travesía alpina de 171 kilómetros con tres ascensos hors catégorie —la categoría más dura— y una subida de categoría 1.

Tras tres semanas sobre la bicicleta, los corredores, ya exhaustos, afrontaron las ascensiones hors catégorie del Col de la Croix de Fer, el Col du Galibier y el Col de Sarenne, además de la única subida de categoría 1, el Col du Télégraphe, para un total de 66 kilómetros de dura escalada antes de un final ondulado hacia Alpe d’Huez.

Carapaz encabezó el grupo para asegurarse el maillot de lunares que se otorga al mejor escalador del Tour. El grupo del maillot amarillo de Pogacar se quedó atrás cuando Carapaz, Kuss, el español Juan Ayuso y el australiano Jai Hindley coronaron el Galibier juntos.

La prioridad de Pogacar era garantizar que su compañero del AE Team Emirates Isaac Del Toro terminara tercero en la clasificación, y el mexicano ahora tiene más de dos minutos de ventaja sobre el francés Paul Seixas, que es cuarto.

Ayuso se descolgó mientras Kuss, Hindley y Carapaz —estos dos últimos, excampeones del Giro de Italia— luchaban por la supremacía en el paso de Sarenne.

Kuss perdió el control de la bicicleta en el descenso cuando calculó mal una curva a cinco kilómetros del final y casi se precipitó por encima de una barrera de hormigón al borde de la carretera; una red amortiguó el golpe.

Carapaz pasó velozmente a su lado rumbo a la victoria.

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