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La selección de Irán llega a Tijuana, México en donde tendrá su base para el Mundial

La selección de Irán llegó a México la mañana del domingo para iniciar sus entrenamientos de cara al Mundial, antes de sus tres partidos de grupo en Estados Unidos a finales de este mes.

Ehsan Hajsafi fue el primer jugador en bajar del avión con las marcas www.usc.aero, que llegó alrededor de las 5:05 de la mañana. Encabezó al equipo a través de una breve revisión de seguridad con funcionarios mexicanos y perros antes de subir a un autobús.

El autobús se detuvo brevemente en la entrada del aeropuerto de Tijuana, donde unos 20 aficionados iraníes ondearon banderas.

La participación del equipo en el Mundial se ha visto complicada por la guerra de Irán. Los problemas para tramitar visas habían llevado previamente a Irán a trasladar su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, México, que está en la frontera con California.

El equipo ha estado entrenando en la ciudad turca de Antalya.

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Cobertura de AP sobre la Copa del Mundo: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

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