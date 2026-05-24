Kolek lanza blanqueada con juego completo y Reales vencen a Marineros para cortar mala racha

Stephen Kolek lanzó un juego completo sin permitir carreras y Carter Jensen impulsó dos, para que los Reales de Kansas City blanquearan el sábado 5-0 a los Marineros de Seattle, con lo cual cortaron una seguidilla de cuatro tropiezos.

Kolek (3-0) concedió una base por bolas, permitió cuatro hits y ponchó a dos. Solo necesitó 108 lanzamientos para completar las nueve entradas en un juego que duró apenas 2:06 horas. Esos 108 pitcheos fueron cuatro más que el récord anterior en su carrera.

Fue la segunda blanqueada de Kolek en 23 aperturas. Asimismo, fue el séptimo juego completo y la cuarta blanqueada en las Grandes Ligas esta temporada.

La otra blanqueada de Kolek fue un juego de cinco hits en una paliza de 21-0 en Colorado el 10 de mayo de la temporada pasada, cuando lanzaba para San Diego.

Kolek se unió a Chris Archer y Mike Montgomery como los únicos lanzadores que han debutado desde 2010 con dos blanqueadas en sus primeras 23 aperturas en las Grandes Ligas.

George Kirby (5-4) trabajó seis entradas y permitió las cinco carreras, tres limpias, además de nueve hits, y ponchó a tres.

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