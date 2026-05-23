Cachorros en mala racha suben al cañonero Kevin Alcantara y dejan fuera a Ian Happ

Unos Cachorros de Chicago que atraviesan dificultades, llamaron al jardinero dominicano Kevin Alcántara desde Triple-A Iowa antes de su juego del sábado contra Houston y designaron al infielder Nicky Lopez para asignación.

El jardinero izquierdo Ian Happ, cuatro veces ganador del Guante de Oro pero que atraviesa una mala racha, quedó fuera de la alineación y fue reemplazado por Michael Conforto, mientras Chicago intentaba poner fin a una seguidilla de seis derrotas. Los Cachorros tienen marca de 2-10 después de una racha de 20-3 que incluyó dos seguidillas separadas de 10 victorias y que los había impulsado a 27-12, el mejor récord de las Grandes Ligas el 8 de mayo.

Alcántara, de 23 años, bateaba para .242 con 15 jonrones y 32 carreras impulsadas, además de un OPS de .906, en 41 juegos con Iowa. Sus 15 cuadrangulares estaban empatados como la mayor cantidad para un jugador de Triple-A al comenzar el sábado. Alcántara ha disputado 13 juegos con los Cubs durante llamados en las últimas dos temporadas y tiene promedio de .238 con una carrera impulsada en 22 apariciones al plato.

Los Cachorros adquirieron a Lopez desde Colorado el 23 de abril. Se fue de 0-5 en cuatro juegos.

Los Cachorros han anotado 18 carreras durante su racha de seis derrotas y Happ, en su décima temporada, ha tenido dificultades.

El bateador ambidiestro de 31 años tiene apenas un hit y dos bases por bolas en sus últimos seis juegos, mientras se ha ponchado 14 veces en 26 apariciones al plato.

“Creo que lo de ayer es que simplemente necesitamos darle un descanso a Ian. Y miren, tenemos a muchos muchachos que no están bateando. Esa es, en cierto modo, la razón por la que estamos en medio de esto, ¿no?", manifestó el mánager Craig Counsell.

“Pero creo que Ian es quien más lo está sintiendo, así que es a él a quien le estamos dando un descanso”.

Counsell señaló que Alcántara debería ver tiempo de juego mientras sacude a su equipo.

“Kevin está en el roster. Ya saben, hay espacios para meterlo ahí”, comentó.

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