Knicks superna por 103-90 a los Nets, su 15ma victoria consecutiva ante sus rivales de ciudad

Landry Shamet anotó un máximo de campaña de 22 puntos y los Knicks de Nueva York vencieron el lunes por 103-90 a los Nets de Brooklyn para lograr su 15.ª victoria consecutiva sobre su rival de ciudad.

Los Knicks estuvieron en peligro de perder ante los Nets por primera vez en casi cuatro años antes de superar a Brooklyn 25-5 al inicio del cuarto periodo, convirtiendo un déficit de cuatro puntos tras el tercero en una ventaja de 100-84.

Jalen Brunson sumó 19 tantos y OG Anunoby añadió 18 por los Knicks, que han ganado tres de cuatro después de iniciar 0-3. Karl-Anthony Towns tuvo 11 unidades —todas en la segunda mitad— y capturó 16 rebotes.

Julius Randle registró 21 puntos y 11 rebotes ante su exequipo. La única victoria de los Nets (1-6) esta temporada ocurrió el domingo en Indiana, estuvieron cerca de encadenar dos triunfos seguidos antes de venirse abajo en el cuarto periodo.

Brooklyn no ha vencido a Nueva York desde el 28 de enero de 2023, poco antes de que se deshicieron de Kevin Durant y Kyrie Irving. Los Nets habían ganado nueve enfrentamientos consecutivos con esa dupla.

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