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Kings vencen a Mavericks 115-100 para su primera victoria de la temporada

KINGS-MAVERICKS
KINGS-MAVERICKS (AP)

El novato Darius Acuff Jr. anotó 25 puntos y los Kings de Sacramento ganaron por primera vez en siete partidos esta temporada, al vencer 115-100 a los Mavericks de Dallas la noche del lunes.

Malik Monk sumó 24 unidades y Zach LaVine aportó 23 para los Kings, el último equipo de la NBA esta temporada en conseguir una victoria.

Daniel Gafford y Walter Clayton Jr. anotaron 20 tantos cada uno por Dallas. Cooper Flagg añadió 17 con una efectividad de 3 de 19 en tiros de campo. Eso sí, encestó los 11 tiros libres que intentó.

El base de Dallas Kyrie Irving no jugó para descansar su rodilla izquierda. Los Mavericks cayeron a 4-3. Habían ganado tres seguidos.

Los Kings se fueron al descanso con ventaja de 54-53. ___

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