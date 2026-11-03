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Cunningham anota 33 puntos y ayuda a los Pistons a aplastar por 124-91 a Hornets

Steve Reed
PISTONS-HORNETS
PISTONS-HORNETS (AP)

Cade Cunningham anotó un máximo de temporada de 33 puntos, Duncan Robinson sumó 24 gracias a seis triples y los Pistons de Detroit vencieron el lunes 124-91 a los Hornets de Charlotte para su tercera victoria consecutiva.

Cunningham encestó 13 de 20 tiros de campo y aportó siete asistencias, cinco robos y cinco rebotes en tres cuartos. No jugó en el cuarto periodo.

Brandon Miller terminó con 17 unidades para los Hornets, y Naz Reid añadió 13.

Los Pistons estuvieron al frente durante la mayor parte del partido y ampliaron una ventaja de 11 tantos al descanso a 98-75 al final del tercer cuarto, después de acertar 13 de sus primeros 24 triples. Detroit no bajó el ritmo en el cuarto periodo en el que Robinson y Kevin Huerter encestaron triples en posesiones consecutivas para estirar la ventaja a 29 lo que llevó al entrenador de los Hornets, Charles Lee, a vaciar su banca.

Cunningham hizo daño a los Hornets de varias maneras —en penetraciones en transición, triples, tiros en suspensión girando y pases cruzados de lado a lado para dejar a sus compañeros con canastas fáciles.

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Los Hornets nunca pudieron encontrar ritmo en ataque pese al debut de temporada del base Coby White.

White, señalado como el reemplazo de LaMelo Ball a principios de esta pretemporada, se perdió los primeros siete partidos por una distensión en la pantorrilla. Terminó con siete puntos tras acertar 3 de 8 tiros en 16 minutos.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

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