El receptor Brandon Aiyuk presenta documentos para ser reincorporado a 49ers

El receptor Brandon Aiyuk solicitó ser reincorporado a los 49ers de San Francisco desde la lista de reserva/abandono del equipo y planea presentarse con el conjunto esta semana.

El nuevo agente de Aiyuk, Drew Rosenhaus, manifestó el miércoles que el receptor ya presentó oficialmente su documentación ante la NFL para regresar y que planea volver con los 49ers el viernes.

El entrenador de los Niners, Kyle Shanahan, dijo que la directiva habría estado en contacto con el agente de Aiyuk. Sin embargo, no externó una reacción clara ante la noticia.

“No tengo ninguna expectativa”, dijo Shanahan. “En cierto modo ya pasé página mentalmente y en todo. ... En realidad nada ha cambiado para mí”.

Aiyuk no ha jugado un partido en más de dos años desde que sufrió una lesión de rodilla en octubre de 2024, y ha estado en la lista de reserva/abandono del equipo después de dejar a los Niners a finales de la temporada pasada.

Despidió al agente Ryan Williams durante su prolongada disputa con los 49ers y estuvo sin representación hasta que recientemente contrató a Rosenhaus.

Aiyuk seguirá bajo contrato con los 49ers después de que la NFL lo reincorpore. El gerente general de San Francisco, John Lynch, ya había dicho que no espera que Aiyuk vuelva a jugar para los Niners.

Shanahan indicó que cualquier resolución sobre el lugar de Aiyuk en la nómina, incluido un posible canje o su baja, no ocurriría sino hasta después de que se presente. Al preguntársele si existía la posibilidad de que Aiyuk vuelva a jugar para San Francisco, Shanahan respondió: “no hay absolutos en la vida”.

Los 49ers anularon previamente 27 millones de dólares garantizados en el contrato de Aiyuk para 2026 por no participar en reuniones y otras actividades del equipo el verano pasado, cuando estaba rehabilitándose de la lesión de rodilla.

Aiyuk firmó una extensión de cuatro años y 120 millones de dólares justo antes del inicio de la temporada 2024, tras una prolongada ausencia por contrato que lo mantuvo fuera del campamento de entrenamiento. Venía de una temporada 2023 en la que logró 75 recepciones para 1.342 yardas y siete touchdowns, y fue elegido All-Pro del segundo equipo.

Aiyuk aportó apenas 25 recepciones para 374 yardas en siete partidos en 2024 antes de lesionarse. El jugador de 28 años suma 294 recepciones para 4.305 yardas y 25 touchdowns desde que fue seleccionado en la primera ronda en 2020.

Bosa vuelve a entrenar

El ala defensiva Nick Bosa volvió a entrenar después de perderse los últimos cinco partidos por una lesión en la pantorrilla izquierda. Bosa consideró que inicialmente se había lesionado porque estaba compensando la tendinitis en la rodilla derecha mientras regresaba de una cirugía de ligamento cruzado anterior.

“Puede que la estuviera sobrecargando un poco”, explicó. “Estaba haciendo mis ejercicios normales de calentamiento un día y me resentí. Las pantorrillas requieren un proceso bastante largo. Nunca había tenido una lesión así. Tardó un poco más de lo que esperaba”.

Los 49ers abrieron el plazo de práctica para el esquinero Nate Hobbs (ingle) y el receptor Demarcus Robinson (tobillo), quienes han estado en la reserva de lesionados. El equipo tiene tres semanas para decidir si los activa.

San Francisco tuvo a varios jugadores clave fuera de la práctica: el corredor Christian McCaffrey (isquiotibiales), el receptor Mike Evans (tendón de Aquiles), el receptor Deebo Samuel (isquiotibiales) y el profundo Siran Neal (rodilla, pie).

McCaffrey dijo que la semana de descanso ayudó a su recuperación, y Shanahan afirmó que espera recuperarlo para la práctica del jueves con participación limitada.

Shanahan se mostró menos seguro sobre Evans, aunque indicó que ha progresado después de perderse el partido previo a la semana de descanso.

“Creo que va en la dirección correcta”, expresó. “Es algo con lo que definitivamente tenemos que ser inteligentes. Pero no vamos a excedernos. Solo queremos esperar hasta que esté sano, y todavía está trabajando para llegar a eso”.

Se espera que Samuel se pierda al menos un partido más.

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