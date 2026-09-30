Antonio Brown comparecerá ante tribunal de Miami por acuerdo de culpabilidad esperado

El exreceptor estrella de la NFL Antonio Brown tiene previsto comparecer en una sala de audiencias de Miami el miércoles para aceptar un acuerdo de culpabilidad que le permitirá evitar una pena de prisión con un cargo reducido en un caso de intento de asesinato, según su abogado.

El abogado defensor Mark Eiglarsh ha indicado que Brown se declarará sin impugnar el cargo de agresión agravada y será condenado a libertad condicional. También señaló que se retendrá la adjudicación, lo que significa que Brown no será considerado un delincuente convicto.

Brown podría haber enfrentado hasta 30 años de prisión si era declarado culpable del cargo original. Eiglarsh ha manifestado que el acuerdo con los fiscales era demasiado bueno como para rechazarlo. La Fiscalía Estatal del condado de Miami-Dade dijo previamente que los detalles se aclararían en la audiencia.

Según una orden de arresto, se acusa a Brown de arrebatar una pistola a un miembro del personal de seguridad después de un combate de boxeo de celebridades en Miami el 16 de mayo de 2025 y de disparar dos veces contra un hombre con el que antes había estado peleando a puñetazos. Zul-Qarnain Kwame Nantambu dijo a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

Brown ha dicho en redes sociales que se estaba defendiendo de un ataque y que otras personas intentaban robarle joyas.

La ley Stand Your Ground de Florida permite que las personas que creen enfrentar la muerte o lesiones graves utilicen fuerza letal para defenderse sin el deber de retirarse.

Richard Cooper, abogado de Nantambu, ha calificado el acuerdo de culpabilidad como uno justo. Ha señalado que Nantambu perdona a Brown y que no cooperaría con las fuerzas del orden.

Brown, de 38 años, pasó 12 años en la NFL y fue un receptor All-Pro que jugó por última vez en 2021 con Tampa Bay, incluida la conquista de un Super Bowl con el quarterback Tom Brady.

A lo largo de su carrera, gran parte de ella con Pittsburgh, sumó 928 recepciones para más de 12.000 yardas y acumuló 88 touchdowns en total, incluidos retornos de despeje y un pase.

Durante un partido de 2021 con Tampa Bay contra los Jets de Nueva York, Brown se quitó la camiseta, las hombreras y los guantes y salió corriendo del campo, lo que llevó a que los Buccaneers lo dejaran en libertad y, en la práctica, puso fin a su carrera.

Brown ha enfrentado varios problemas legales a lo largo de los años. Anteriormente fue acusado de agresión contra el conductor de un camión de mudanzas, varios cargos de violencia doméstica, no pagar manutención infantil y otros incidentes.

Brown fue extraditado en noviembre de 2025 desde Dubái, donde tiene intereses comerciales, después de que se emitiera en junio de ese mismo año una orden de arresto por el cargo de intento de asesinato.

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