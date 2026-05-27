Jonrón de Esmerlyn Valdez corona 1ra entrada de 5 carreras, y Piratas apalean 12-1 a Cachorros

Esmerlyn Valdez conectó un jonrón de dos carreras para coronar una primera entrada de cinco anotaciones, y los Piratas de Pittsburgh arrollaron el martes 12-1 a los Cachorros de Chicago, quienes hilaron su décima derrota.

El novato dominicano se convirtió en el séptimo jugador en la historia de los Piratas en conectar dos jonrones dentro de los primeros cuatro juegos de su carrera en las Grandes Ligas, y el primero desde Austin Meadows en 2018.

Los Cachorros son apenas el segundo equipo en la historia de las Grandes Ligas en tener dos rachas de 10 victorias y una seguidilla de 10 derrotas en la misma temporada, uniéndose a los Dodgers de Los Ángeles de 2017, según Elias Sports.

También es la racha de derrotas más larga de los Cachorros desde 2022.

Braxton Ashcraft (4-3) permitió una carrera con siete hits en 6 1/3 entradas, ponchó a cinco y dio una base por bolas. Tiene marca de 3-0 con efectividad de 1.82 en cinco aperturas en mayo.

El jonrón de Valdez puso a los Piratas arriba por 5-0 después de que Bryan Reynolds disparó un doble de dos carreras en la primera entrada ante Jordan Wicks (0-1), convocado el domingo desde la sucursal de la Triple-A en Iowa para reforzar una rotación diezmada por las lesiones. Wicks fue castigado con ocho carreras en 4 1/3 entradas.

Spencer Horwitz también conectó jonrón por los Piratas, que ganaron su tercer juego consecutivo. El dominicano Oneil Cruz acumuló tres hits, mientras que Brandon Lowe, Reynolds, Nick Gonzales y Horwitz aportaron dos cada uno. Valdez impulsó tres carreras.

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