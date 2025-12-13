Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Keyonte George logra 39 puntos, su mejor marca, en victoria de Jazz por 130-126 sobre Grizzlies

AP Noticias
Viernes, 12 de diciembre de 2025 23:22 EST
JAZZ-GRIZZLIES
JAZZ-GRIZZLIES (AP)

Keyonte George anotó un récord personal de 39 puntos, incluidos los últimos seis del Jazz de Utah, que se impuso el viernes 130-126 sobre los Grizzlies de Memphis, quienes tuvieron de regreso a Ja Morant.

El marcador estaba empatado a 126 con poco menos de un minuto restante cuando George encestó un tiro de más de siete metros para poner a Utah adelante de manera definitiva. George convirtió dos tiros libres más con 6,8 segundos restantes para el margen final del Jazz, que rompió una racha de dos derrotas consecutivas.

Lauri Markkanen totalizó 26 puntos y nueve rebotes, mientras que Kevin Love agregó 20 —incluidos 13 en el tercer cuarto— para mantener cerca a Utah. George también sumó ocho asistencias.

El español Santi Aldama anotó 22 puntos para liderar a Memphis, y Morant —quien se perdió los diez compromisos anteriores por un esguince en la pantorrilla derecha— agregó 21 puntos y diez asistencias. Cam Spencer terminó con 20, al atinar sus seis triples.

Utah había perdido siete de los últimos diez duelos. Las tres derrotas más recientes fueron por al menos 28 puntos.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in