Kevin Durant anota 30 puntos y guía a Rockets hacia paliza sobre Cavaliers

Kevin Durant anotó 30 puntos en tres cuartos para guiar el sábado a los Rockets de Houston hacia una paliza de 117-100 sobre los Cavaliers de Cleveland.

Los Rockets ganaron su segundo partido consecutivo después de haber perdido cuatro de sus cinco duelos anteriores.

Durant, quien también firmó siete asistencias y cuatro rebotes, no jugó en el cuarto periodo. Houston estaba ya arriba por 27 puntos después de tres cuartos.

Los Cavaliers redujeron la ventaja a 12 con una canasta de Darius Garland cuando quedaban unos siete minutos en el tercer cuarto antes de que Houston montara una racha de 15-0 para poner el marcador 85-58 unos dos minutos después.

Tras una clavada de Durant en ese tramo, el entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson, cometió una falta técnica por gritar a los árbitros y Durant convirtió el tiro libre.

Jabari Smith Jr. culminó la racha con un triple antes de que Dean Wade encestara de tres puntos para dar a los Cavaliers sus primeras unidades en más de cuatro minutos.

El suplente Jaylon Tyson contabilizó 23 puntos y un récord personal de 14 rebotes. Donovan Mitchell añadió 16 puntos al embocar siete de 17 disparos por los Cavs, quienes perdieron su segundo partido consecutivo y el quinto en los últimos siete.

Los Rockets anotaron siete puntos sin respuesta, con triples de Tari Eason y Smith, para tomar una ventaja de 16-12 y nunca volvieron a estar abajo.

