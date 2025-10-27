Red Bulls despiden a Sandro Schwarz. Su reemplazo será el 21er técnico en 31 temporadas

Sandro Schwarz fue despedido el lunes como entrenador de los New York Red Bulls después de dos temporadas, y su reemplazo será el 21er técnico del club en 31 temporadas.

New York no logró clasificarse a los playoffs, terminando en el décimo lugar en la Conferencia Este de la MLS con 12 victorias, 15 derrotas y siete empates. El equipo fue séptimo en 2024 y avanzó a la final de la MLS, donde perdió contra el LA Galaxy.

Los Red Bulls anunciaron que Julian de Guzman se convertirá en director deportivo el próximo año y reemplazará a Jochen Schneider, y que el entrenador asistente Volkan Bulut no regresará para 2026.

Los Red Bulls, que comenzaron a jugar en 1996 como los New York/New Jersey Metrostars, nunca han ganado el campeonato de la MLS.

También han sido entrenados por Eddie Firmani (1996), Carlos Queiroz (1996), Carlos Alberto Parreira (1997), Alfonso Mondelo (1998), Bora Milutinovic (1998-99), Octavio Zambrano (2000-02), Bob Bradley (2003-05), Mo Johnston (2005-2006), Richie Williams (2006), Bruce Arena (2006-07), Juan Carlos Osorio (2008-09), Richie Williams (2009), Hans Backe (2010-12), Mike Petke (2013-15), Jesse Marsch (2015-18), Chris Armas (2018-20), Bradley Carnell (2020), Gerhard Struber (2020-22) y Troy Lesesne (2023).

