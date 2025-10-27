Colorado Rapids cesan al técnico Chris Armas tras dos temporadas al mando

Los Colorado Rapids cesaron el lunes al técnico Chris Armas al término de dos temporadas al mando.

Los Rapids quedaron fuera de los playoffs tras finalizar en el 11mo puesto entre 15 equipos de la Conferencia Oeste de la MLS, con una marca de 11 victorias, ocho empates y 15 derrotas.

El equipo ha comenzado el proceso para elegir un nuevo entrenador.

Durante su etapa con los Rapids, el técnico de origen puertorriqueño condujo al equipo a los playoffs la temporada pasada y al tercer lugar en la Leagues Cup 2024. Colorado también ganó consecutivamente las coronas de la Rocky Mountain Cup.

“Estamos agradecidos con Chris por el profesionalismo y la pasión que trajo al club. Ayudó a nuestro grupo a dar pasos significativos hacia adelante en las últimas dos temporadas y deja atrás una cultura sólida que nos servirá bien al comenzar este nuevo capítulo”, señaló Pádraig Smith, el presidente de los Rapids, en un comunicado.

Armas expresó que está “orgulloso del trabajo que hemos hecho aquí y del progreso que ha logrado el equipo”. Añadió que los Rapids son un "club especial con aficionados apasionados, y siempre estaré agradecido por mi ciclo en Colorado”.

