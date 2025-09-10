El venezolano Eduardo Rodríguez limita a Gigantes a un hit en la victoria 5-3 de Diamondbacks

El venezolano Eduardo Rodríguez permitió un hit en seis entradas y un tercio de labor y los Diamondbacks de Arizona vencieron 5-3 a los Gigantes de San Francisco el miércoles para evitar una barrida en la serie.

La victoria mantuvo a Arizona en la lucha por un puesto en la postemporada. Los Diamondbacks comenzaron el día cuatro y medio juegos detrás de los Mets de Nueva York por el tercer y último lugar como comodín de la Liga Nacional.

Rodríguez (8-8) tuvo seis ponches y concedió dos bases por bolas en una actuación mayormente dominante. Jake Woodford y Andrew Saalfrank retiraron a cuatro bateadores cada uno para finalizar el juego.

El dominicano Geraldo Perdomo tuvo dos imparables, incluyendo el primer jonrón de apertura en su carrera, para ayudar a los Diamondbacks a poner fin a una racha de tres descalabros. Alex Thomas, Tim Tawa y el venezolano Gabriel Moreno también consiguieron dos hits cada uno.

Perdomo conectó un jonrón en el cuarto lanzamiento de Carson Seymour (1-3) y añadió un sencillo impulsor en la segunda entrada. McCarthy y el dominicano Ketel Marte también impulsaron carreras durante el segundo inning para ayudar a Arizona a tomar una ventaja de 4-0.

El dominicano Rafael Devers conectó un doble de dos carreras en el octavo rollo para los Gigantes.

Seymour retiró solo a cuatro bateadores y permitió cuatro carreras y seis hits.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Gerardo Perdomo bateó de 4-2 con una carrera anotada y dos remolcadas y Ketel Marte de 3-0; y los venezolanos Gabriel Moreno de 4-2, Ildemaro Vargas de 1-1

Por los Gigantes, los dominicanos Rafael Devers bateó de 3-1 con dos remolcadas y Willy Adames de 3-0; el puertorriqueño Heliot Ramos de 4-1 con una anotada; y los venezolano Wilmer Flores y Luis Matos de 4-0.