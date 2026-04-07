José Ramírez fija récord de Cleveland de partidos jugados

El dominicano José Ramírez se convirtió el lunes ante Kansas City en el líder histórico de la franquicia de Cleveland en juegos disputados.

El tercera base estelar de los Guardianes jugó su partido número 1.620, con lo que superó la marca de Terry Turner, que se mantuvo por más de 108 años. Turner pasó 15 de sus 17 temporadas en las Grandes Ligas con Cleveland entre 1904 y 1918 y disputó 1.619 encuentros.

Ramírez recibió la almohadilla de tercera base del veterano coach de primera base de Cleveland, Sandy Alomar Jr., antes de la sexta entrada, después de que el juego se hiciera oficial.

Según MLB, Ramírez es el único jugador activo que lidere a su franquicia en juegos disputados.

Ramírez debutó en las Grandes Ligas el primero de septiembre de 2013 como corredor emergente por su compatriota Carlos Santana durante la novena entrada del juego de Cleveland en Detroit. Ha sido parte de seis títulos de la División Central de la Liga Americana, incluido el equipo que alcanzó la Serie Mundial de 2016, que perdió en siete juegos ante los Cachorros de Chicago.

Es el único jugador en los 125 años de historia de la franquicia con al menos 250 jonrones y 250 bases robadas. Actualmente suma 286 jonrones y 289 bases robadas.

Ramírez lidera a la franquicia en hits de extrabase (729) y tiene 27 juegos con múltiples jonrones. Ocupa el segundo lugar en jonrones, bases robadas, bases totales (3.018) y carreras impulsadas (954), el tercero en dobles (400) y el séptimo en hits (1.674).

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