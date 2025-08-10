Keaschall conecta jonrón de dos carreras en la 11.ª y Mellizos vencen 5-3 a Reales

Luke Keaschall conectó un jonrón de dos carreras en la undécima entrada, Ryan Fitzgerald bateó un jonrón en su primer hit de carrera, y los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 5-3 a los Reales de Kansas City.

Con dos outs, Keaschall conectó una recta del cerrador dominicano de los Reales, Carlos Estévez (4-4), a la primera fila de asientos en el jardín derecho-central para la novena victoria por walk-off de Minnesota en la temporada.

Fue el tercer hit del día para Keaschall, quien ha llegado a base en 12 juegos consecutivos para comenzar su carrera.

Michael Tonkin (1-0), el séptimo lanzador de Minnesota, lanzó entradas sin permitir carreras en la décima y undécima para su primera victoria desde el 30 de julio de 2024.

Adam Frazier tuvo cuatro hits y el venezolano Maikel García tres para Kansas City. Vinnie Pasquantino conectó su vigésimo jonrón para una ventaja de 3-dos en la séptima.

En su cuarto juego de carrera, Fitzgerald, un jugador de 31 años que firmó un contrato de ligas menores con Minnesota en enero, conectó un slider en la tercera entrada de Ryan Bergert que golpeó la parte superior de la pared del jardín derecho para una ventaja de 2-1 de los Mellizos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.