Bravos conectan tres jonrones y vencen 7-1 a Marlins en fin de semana histórico para Pawol

Matt Olson, Marcell Ozuna y Michael Harris II conectaron jonrones para apoyar un sólido inicio de Joey Wentz y los Bravos de Atlanta vencieron el domingo 7-1 a los Marlins de Miami.

Jen Pawol, quien hizo historia en la doble cartelera del sábado como la primera umpire en trabajar en un juego de temporada regular en las mayores, estuvo detrás del plato.

Pawol recibió elogios por su trabajo en las bases en los juegos del sábado. Recibió más apoyo de los fanáticos el domingo.

Algunos levantaron carteles que decían "¡Bien hecho, Jen!". Este domingo estuvo en el centro de atención al cantar bolas y strikes, Pawol hizo que su trabajo pareciera rutinario.

Wentz (1-2) permitió una carrera en cinco 1/3 entradas para su primera victoria desde que el zurdo fue reclamado por los Bravos de las exenciones de Minnesota el 11 de julio.

Los Bravos, que barrieron la doble cartelera del sábado, ganaron cuatro de cinco juegos en una serie que incluyó un juego reprogramado forzado por un aplazamiento por lluvia el seis de abril.

Por los Marlins, los dominicanos Heriberto Hernández de 4-0, Otto López de 4-0. El venezolano Javier Sanoja de 4-0.

Por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna de 3-1 con una anotada y tres remolcadas.

