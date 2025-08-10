Gurriel conecta doble en la 9ª para impulsar carrera del triunfo de Diamondbacks, 6-5 sobre Rockies

El cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó un doble contra la pared del jardín izquierdo cuando había un out en la novena entrada para darles el sábado a los Diamondbacks de Arizona una victoria de 6-5 sobre Colorado.

Fue la sexta derrota consecutiva de los Rockies.

El dominicano Geraldo Perdomo consiguió su tercer hit del juego, un doble entre el jardín derecho y el central contra Jimmy Herget (0-2) con un out en la novena entrada. Gurriel siguió con el batazo contra la cerca para remolcar fácilmente a Perdomo.

Gurriel impulsó tres carreras, las dos primeras con un elevado de sacrificio y un sencillo.

Andrew Hoffmann (1-0), recién adquirido de Kansas City, realizó ocho lanzamientos en una novena entrada perfecta para su primera victoria en las mayores.

Corbin Carroll conectó un jonrón por tercer juego consecutivo. Se enfrentó a Bradley Blalock para su 25º jonrón, igualando su récord personal establecido hace dos temporadas cuando fue Novato del Año de la Liga Nacional.

Carroll conectó el jonrón en su noche de bobblehead, una ocasión temática de Star Wars que atrajo a 38.337 personas para ver a dos equipos con fojas inferiores a .500. También anotó desde primera con un doble del dominicano Ketel Marte al bosque derecho en el tercer acto.

Brenton Doyle conectó un jonrón de dos carreras contra el venezolano Eduardo Rodríguez como parte de una segunda entrada de tres carreras por Colorado. El noveno jonrón de Doyle en la temporada superó el muro alto del jardín central.

Kyle Farmer, Warming Bernabel y el venezolano Ezequiel Tovar impulsaron las otras carreras de los Rockies.

Por los Rockies, el venezolano Tovar de 4-2 con una anotada y una producida. El dominicano Warming Bernabel de 4-2 con una empujada.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 5-2 con dos anotadas y una empujada, Geraldo Perdomo de 4-3 con dos anotadas. El cubano Gurriel de 4-2 con tres impulsadas. El venezolano José Herrera de 2-0.