Kate Douglass establece nuevo récord mundial en los 50 libre en preliminares del Pan Pacific

Kate Douglass estableció el sábado un récord mundial en los 50 metros estilo libre femeninos en las series preliminares de los Campeonatos Pan Pacífico.

La nadadora de 24 años, originaria de Pelham, un suburbio de la ciudad de Nueva York, tocó la pared con un tiempo de 23,49 segundos en su serie en la piscina al aire libre de Irvine, California.

Douglass rebajó la marca de 23,55 establecida por su compañera de equipo Gretchen Walsh en una competencia internacional en Roma en junio.

Es la segunda vez que Douglass reduce el récord mundial en la prueba de velocidad. La primera fue el 19 de junio en la TYR Pro Swim Series en Indianápolis, con un tiempo de 23,59. Nueve días después, Walsh lo volvió a bajar.

Douglass es cinco veces medallista olímpica. Ganó la plata en los 50 libre en los campeonatos mundiales de 2024, pero no compitió en la prueba en los Juegos de París 2024.

Walsh nadó en la serie posterior a la de Douglass y registró un tiempo de 23,78, lo que las convirtió en las dos mejores clasificadas para la final nocturna en el último día de competencia en Irvine.

Fue el primer récord mundial individual establecido en la competencia, que incluye nadadores de Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y China, entre otros.

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