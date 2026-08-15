Jeff McNeil batea de 5-4 y Atléticos doblegan 8-3 a Rangers

Jeff McNeil bateó de 5-4 con tres carreras impulsadas, incluido el jonrón de la ventaja, y los Atléticos cortaron una racha de tres derrotas al doblegar el viernes 8-3 a los Rangers de Texas.

Lawrence Butler también conectó un jonrón por los Aléticos, que han perdido 12 de sus últimos 15 juegos.

Un bateador golpeado, un sencillo y una base por bolas llenaron las bases para Carlos Cortés en la primera entrada. El bateador designado respondió prendiendo un slider de Kumar Rocker, con cuenta de 1-2.

La pelota viajó hacia el jardín derecho para vaciar las bases y dar a los Atléticos una ventaja de 3-0.

Los Rangers no respondieron sino hasta la sexta entrada. Jake Burger trabajó la cuenta completa y conectó un jonrón de tres carreras de 428 pies entre el jardín izquierdo y el central que empató el juego y puso fin a la apertura de Gage Jump por los A's.

Jump lanzó 5 1/3 entradas y permitió tres carreras con tres hits, además de otorgar cuatro bases por bolas y ponchar a uno.

McNeil devolvió la ventaja a los A's con un jonrón de 400 pies, su quinto de la temporada. Según Statcast, habría sido jonrón en cualquier estadio de las Grandes Ligas.

Butler añadió uno de 411 pies en la séptima para duplicar la ventaja de los Atléticos, y tres carreras más se anotaron en la octava.

Cuatro relevistas se combinaron para permitir un hit en 3 2/3 entradas, incluido el dominicano Luis Medina (3-3), quien se acreditó la victoria.

Texas se quedó en cuatro hits y se fue de 1-5 con corredores en posición de anotar. Chase Silseth (3-3) cargó con la derrota tras permitir una carrera en una entrada.

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