PSG refuerza su ataque fichando al campeón mundial Ferran Torres procedente del Barcelona

El Paris Saint-Germain, actual campeón de la Liga de Campeones, reforzó su ataque repleto de estrellas fichando el sábado al héroe del Mundial Ferran Torres, procedente del Barcelona, con un contrato de cinco años.

PSG anunció el fichaje en un comunicado sin dar detalles financieros. El diario deportivo L'Equipe informó que el club pagará al campeón español 50 millones de euros (58 millones de dólares) por el jugador. El equipo francés indicó que llevará el dorsal número 9.

El español de 26 años marcó el gol de la victoria durante la prórroga de la final del Mundial ante una Argentina sólida y física. Tras ingresar como suplente en la segunda parte, aprovechó un balón que botaba y conectó un disparo de zurda por debajo del travesaño.

Fue su único gol del torneo y después aseguró que lo “marcaron 47 millones de personas” —en referencia a la población de España.

Es la segunda ocasión que forma parte de un traspaso importante. El Barcelona fichó a Torres procedente del Manchester City durante el mercado de enero de 2022 por una cifra reportada de 55 millones de euros. Antes de incorporarse al City en 2020, jugó en el Valencia.

Torres es más un delantero con movilidad que un goleador prolífico, pero sumó 65 goles en 207 partidos con el Barcelona, incluidos 21 —su mejor registro— en todas las competiciones la temporada pasada. Pero su contrato iba a expirar el próximo año y, según se informó, el Barcelona debía pagar una cantidad al City si pretendía ampliarlo.

Torres había jugado brevemente junto al delantero del PSG Ousmane Dembélé cuando la estrella francesa estaba en el Barça.

El movimiento reúne de nuevo a Torres con el entrenador español Luis Enrique, quien le dio su primera oportunidad internacional cuando estaba al mando de la selección española. Luis Enrique asumió al frente del PSG en 2023 y ha guiado al equipo a dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones, además del título de la liga francesa en cada una de sus tres temporadas al frente.

PSG presume de opciones ofensivas

Luis Enrique cuenta con múltiples opciones en el ataque, con el ganador del Balón de Oro Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola —a quien se ha vinculado con un traspaso veraniego al Liverpool—, Khvicha Kvaratskhelia y el nuevo fichaje Maghnes Akliouche.

Dembélé asistió a Doué en el gol del triunfo del PSG ante el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA el miércoles, después de que Kvaratskhelia adelantó al PSG en la victoria por 2-1.

Es el primero de hasta seis trofeos posibles esta temporada para el PSG, que se convirtió en el primer equipo en ganar títulos consecutivos de la Supercopa desde el Real Madrid (2016 y 2017).

PSG enfrenta el domingo al Lens, campeón de la Copa de Francia, en el Trophée des Champions, un partido entre los ganadores de la liga y la copa de la temporada pasada.

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