Kane amplía récord con Inglaterra, España perfecta e Italia vence a Francia en Liga de Naciones

Harry Kane coronó el jueves otra noche de récord con su gol 92 con Inglaterra en una victoria 2-1 contra Croacia en la Liga de Naciones.

La campeona del mundo España venció a la República Checa 2-0 e Italia remontó para imponerse 3-1 a Francia.

Todas las miradas están puestas en el próximo domingo cuando se enfrenten España vs. Inglaterra en Madrid, con el primer puesto del Grupo A3 en juego. Ambos equipos se han clasificado para los cuartos de final, pero Inglaterra aún puede asegurarse el primer lugar si gana por dos goles o más, después de haber perdido 3-2 contra España en septiembre.

“En el último partido contra ellos sabíamos que nos dejamos algo en el camino. Sabíamos que podríamos haberlo hecho un poco mejor y nos dijimos: ‘OK, ganemos todos los partidos desde ahora hasta el próximo y luego veamos qué pasa’. Ahora el domingo es una oportunidad perfecta para intentar demostrarnos”, dijo Kane a la cadena ITV Sport.

El recién coronado ganador del Balón de Oro celebró convertirse en el jugador con más partidos con Inglaterra en solitario al disputar su encuentro número 126 en el partido en el estadio de Wembley.

Inglaterra se adelantó por medio de Morgan Rogers en el minuto 24, pero Petar Sucic igualó justo antes de la hora de juego.

Luego llegó el momento de Kane desde el punto de penalti en el 64 y clavó el gol de la victoria para ampliar su récord goleador con su selección.

“Una vez que empieza el partido, se trata simplemente de conseguir la victoria, sumar los tres puntos”, comentó Kane.

España sigue perfecta

Si Inglaterra quiere terminar primera del grupo, tendrá que acabar con el registro perfecto de España en la competición y romper una racha invicta que ahora se extiende a 43 partidos tras la victoria contra la República Checa.

Alex Baena marcó de penalti al final de la primera parte. Los checos se quedaron con 10 hombres en la segunda mitad cuando Ladislav Krejci fue expulsado, y el triunfo de España quedó sentenciado en el sexto minuto del tiempo añadido gracias a Marc Pubill.

Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere anotaron en la victoria 2-1 de Bélgica en Turquía, después de ir por detrás por un gol de Arda Guler.

Victoria histórica para Italia

Pio Esposito marcó dos veces, mientras que su hermano falló un penalti, e Italia logró su primera victoria sobre Francia en casa desde 1962.

Italia pasó a liderar el Grupo A1, por encima de Francia gracias a un mejor registro en los enfrentamientos directos. Francia habría asegurado un boleto a cuartos de final si hubiera evitado la derrota en San Siro.

Italia tuvo un inicio de pesadilla cuando el portero Gianluigi Donnarumma, que recientemente ha cometido un par de errores muy sonados con el Manchester City, jugó el balón directamente a Michael Olise.

El delantero francés lo aprovechó justo fuera del área y se deslizó más allá de Alessandro Bastoni antes de definir para anotar su quinto gol en sus últimos cuatro partidos con su selección.

Italia respondió por medio de su propio delantero estrella en el minuto 26. Nicolò Cambiaghi bajó por la izquierda y retrasó el balón desde la línea de fondo para que Esposito empujara en el primer palo. Fue el octavo gol del jugador de 21 años con Italia en apenas 14 partidos.

Francia estrelló el balón en el poste dos veces antes de que el hermano mayor de Pio Esposito, Sebastiano Esposito, tuviera una gran ocasión para poner a Italia por delante desde el punto de penalti en torno a la hora de juego, después de que Cambiaghi fuera derribado por Malo Gusto.

Pero Sebastiano, que no es un lanzador habitual de penaltis, mandó su disparo muy desviado. Fue sustituido instantes después por Federico Dimarco, quien tuvo un impacto inmediato por la izquierda, al centrar para que Davide Frattesi pusiera a Italia por delante con un remate.

Italia obtuvo otro penalti cuando Antonio Vergara fue derribado torpemente por Daoyot Upamecan. Esta vez Pio se encargó del cobro y lo colocó con potencia en la esquina inferior izquierda.

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